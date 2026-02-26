'Su Majestad recibe a Leonor Watling y Ángela Cervantes, fichajes de la segunda temporada

Serie relacionada
Su Majestad
2025 - Act
España 1 temporada 7 capítulos
Comedia
Popularidad: #1.307 de 3.692
- 6
- 18
Prime Video continuará la historia de 'Su Majestad' mostrando la llegada al trono de Pilar, el personaje protagonizado por Anna Castillo. La ficción producida por 100 balas (The Mediapro Studio) y Sayaka Producciones ya ha comenzado el rodaje de su segunda temporada en palacios y localizaciones emblemáticas de la Comunidad de Madrid y en el Cerco de San Teodoro, en las milas de Almadén (Ciudad Real). Pero no solo estarán los intérpretes de la primera tanda, sino que le dan la bienvenida a dos nuevos rostros.
Tal y como ha confirmado la plataforma, Leonor Watling y Ángela Cervantes se suman al reparto de 'Su Majestad' en la segunda temporada. La primera, que curiosamente formó parte del casting de 'La vida breve', la otra serie sobre realeza de 2025, dará vida a Amanda Montesinos, una vieja amiga del rey Alfonso. Por su parte, Cervantes interpretará a Valentina de Moreneses, la prima extravagante y fiestera de Pilar.
Estos fichajes se suman a la ya mencionada Anna Castillo, así como a Ernesto Alterio, que interpreta a Guillermo, el jefe de la Casa Real; Pablo Derqui, en la piel del rey Alfonso XIV; Ramón Barea, dando vida a Isidro; Joan Carreras, como el presidente del Gobierno, y Pablo Vázquez, que vuelve a tomar el rol de Maluenda. Borja Cobeaga y Ginesta Guindal vuelven a dirigir los capítulos escritos por el propio Cobeaga y José Antonio Pérez Ledo junto a la incorporación de Víctor García León, Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo.
¿Cómo será la segunda temporada de 'Su Majestad'?
En su búsqueda de nuevos caminos, recibirá el apoyo de Amanda, examante de su padre. Pero esta misión personal no será sencilla para ella, dado que cambiar una institución tan asentada como la monarquía no es cuestión de un día. En suma, según vaya desempeñando su cargo, se dará cuenta de que tiene más en común con su padre de lo que a ella le gustaría.