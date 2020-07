Así suena "Maracaná", el single de Gianmarco Onestini a ritmo de reggaetón y con mensaje a Adara

"Hoy hacemos mucho Maracaná", advierte Gianmarco Onestini al comienzo de su primer single. El italiano, famoso en España tras su paso por 'Gran Hermano VIP 7', se ha lanzado al mundo de la música con la que promete ser una de las canciones del verano, al menos para sus fans, que han celebrado la publicación con energía a través de las redes sociales.

Gianmarco protagoniza el videoclip de "Maracaná"

El videoclip muestra a Gianmarco paseando en un coche de lujo, junto a su inseparable hermano Luca. Ambos llegan a una fiesta en un chalet con piscina, donde les esperan varias amigas en bikini y ataviadas con banderas de diferentes países. "No soy el covid, pero te puse en 19 poses, yo soy la vacuna y eso lo sé. Tu cuerpo tiene memoria y por eso me reconoce", son algunos de los versos que el italiano dedica a sus seguidores.

Algunos no han dejado escapar frases que podrían apuntar a su ya extinta relación sentimental con Adara Molinero: "Deja de manipular, tú no sabes amar, dices que me odias pero no me vas a olvidar. Búscate otro, conmigo no volverás a jugar", canta Onestini, que recientemente criticó a su expareja tras confirmarse su nuevo idilio con Rodri Fuentes, de quien siempre desconfió. "Se te olvidó que lo nuestro 'bebesita' ya se acabó", sentencia el autor del reggaetón.

La reacción de Adara

Por si fuera poco, Adara Molinero reaccionó al estreno de exnovio con un contundente mensaje. "No sabe cantar... Se contradice, él quería cuidar su imagen porque quería ser abogado y diplomático. ¡Ahora hace un videoclip con no sé cuántas tías en pelotas!", relataba a Lecturas la ganadora de 'GH VIP 7', desencantada con los primeros pasos de su ex en el panorama musical.