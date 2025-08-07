Por Sandra Alcaide Barrón |

Sueños de libertad ' va en. Gabriel perfecciona su estrategia para lograr librarse de las sorpresas, utilizando a otra persona como cómplice. Mientras tanto, don Pedro habla seriamente con Irene y le confiesa que. Chema está tratando de seducir a Claudia, pero esta ya tiene su corazón ocupado por Raúl. Además, Begoñaentre Gabriel y Andrés, que no hace más que empeorar.

Al mismo tiempo, Raúl se entera del verdadero motivo de la rebeldía de Teo y le pide que se lo cuente a Gema y Joaquín para poder resolverlo. Por otra parte, Damián no sabe si contarle a Irene las verdades ocultas de don Pedro, tras ver su cercanía. Mientras tanto, Tasio encuentra una nueva pista que puede ser fundamental para encontrar al culpable del robo de la patente.

Pelayo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el viernes?

En el capítulo 368 de 'Sueños de libertad', que se emitirá el viernes 8 de agosto, Luz cargará con la culpa de no poder contarle a nadie la enfermedad de don Pedro e Irene afianzará su seguridad tras ver la conexión entre Damián y Digna, teniendo en cuenta la información que le facilitó Pedro. Además, Andrés y Tasio interrogarán en profundidad a Remedios en busca de nuevas respuestas sobre la incógnita de la patente.

Gema, desesperada y sin saber ya qué medidas tomar, le pedirá a Raúl que se aleje por completo de Teo, ya que le considera una mala influencia y la situación del joven en el colegio sigue sin mejorar. Por otro lado, Gabriel le contará a María que ha conseguido alejar las sospechas de él, por lo que el plan de ambos seguirá hacia adelante.

Marta y Fina en el capítulo 368 de 'Sueños de libertad'

Por último, Pelayo quedará fascinado con un trabajo fotográfico de Fina y decidirá usar sus contactos para ayudarle a encontrar un trabajo relacionado con su pasión. Mientras tanto, Gema descubrirá el motivo real de los robos de Teo y Andrés tendrá el presentimiento de que se equivocan persiguiendo a Remedios, ya que realmente no piensa que ella haya sido la culpable.