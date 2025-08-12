'Sueños de libertad' revoluciona la vida de Cristina con la llegada de un nuevo personaje

Por Julia Almazán Romero |

Ángel Pardo , reconocido por su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, se incorpora al reparto de ' Sueños de libertad . Su llegada promete alterar por completo la vida de Cristina e Irene y enfrentará a viejosque durante años se habían mantenido ocultos.

En la ficción, José es el padre biológico de Cristina y el gran amor de juventud de Irene. Su historia se truncó cuando Don Pedro lo amenazó para que desapareciera tras conocer que su hermana Irene estaba embarazada. Desde entonces, Irene creyó haber sido abandonada y, con ello, tuvo que dejar a su hija en adopción por influencia directa de su hermano.

La llegada de José Gutierrez pondrá patas arriba la vida de Cristina e Irene

El personaje guarda un vínculo, desde la distancia, con Cristina, pues durante años ha trabajado como portero en su edificio para poder estar cerca de ella sin revelar su identidad. Este secreto, que solo conocía Damián de la Reina, está a punto de salir a la luz y podría cambiar las complicadas dinámicas familiares para siempre.

Ángel Pardo es José Gutiérrez, el padre biológico de Cristina, en 'Sueños de libertad'

La negativa inicial de José de dar el paso y revelar toda la verdad se debe al temor que todavía le provoca Don Pedro. Sin embargo, las preguntas de Cristina sobre su origen y la presión de Damián podrían forzar un encuentro que pondrá a prueba a todos los implicados y abrirá la puerta a viejas heridas que muchos prefieren mantener cerradas.

La trayectoria de Ángel Pardo

Conocido por papeles emblemáticos como Chencho en 'Farmacia de guardia' y Rusti en 'Hospital Central', Ángel Pardo cuenta con una extensa carrera que abarca desde la gran pantalla hasta los escenarios teatrales, pasando obviamente por la pequeña pantalla y la ficción televisiva, a la que regresa después de trabajar en 'La noche más larga, para Netflix en 2022.

Ángel Pardo interpretando a Chencho en 'Farmacia de Guardia'

Ha trabajado en icónicos títulos como 'Amar en tiempos revueltos', 'Centro médico' y en películas como 'El Lute II', 'Los placeres ocultos' y 'La conspiración'. En el teatro, otra de sus grandes pasiones, ha participado en obras como 'Miles gloriosus', 'El burlador de Sevilla' o 'Asesinos todos', entre otras.