'Sueños de libertad' cambiará el testamento de don Pedro e intentará reconstruir la relación de Gema y su hijo

, después de hallar una llave del laboratorio en su bata, que marcó el final de la semana pasada en ' Sueños de libertad ',, como es el caso de Begoña, que no dudó en defenderla, o de Andrés, convencido de que la trabajadora es solo una víctima.

Por otra parte, don Pedro recibió la peor de las noticias: su enfermedad es irreversible. Una información que Luz se vio obligada a guardar en secreto y por la que el empresario tomó la drástica decisión de modificar su testamento en secreto. La información que este le facilitó a Irene, además, afianzó su seguridad al ver la conexión de Damián y Digna.

Cristina y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Después de que Gema pidiera a Raúl que mantuviera la distancia con Teo, el pequeño por fin tomaba el paso de confesarle a madre de que sufría acoso escolar, mientras que Damián fracasó en su intento de reunir a Cristina con su padre biológico ante la negativa de este. Además, Pelayo inició una búsqueda de trabajo como fotógrafa para Fina, después de descubrir su gran talento.

¿Qué pasará el lunes?

'Sueños de libertad' afronta este lunes 11 de agosto su episodio 369, en el que Remedios seguirá esforzándose por probar su inocencia mientras la empresa se ve envuelta en una creciente tensión ante la división de opiniones. Pelayo seguirá empeñado en apoyar a Fina en su carrera como fotógrafa con todo lo que esté en su mano. Al director se sumará Digna, cuyo emotivo encuentro parecerá acercar algo más a Fina a creer en sí misma.

Claudia y Manuela en 'Sueños de libertad'

Gema, por su parte, intentará reconstruir la relación con su hijo tras descubrir la verdad que había tras su comportamiento, empezando por disculparse con el pequeño "por haber pensado mal de ti". En el caso de Manuela, la tía de Claudia le encomendará una carta para Gaspar, mientras que Damián mantendrá una tensa conversación con Irene, que provocará que marquen cierta distancia, a raíz de su relación con Digna.