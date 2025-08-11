'Sueños de libertad' buscará disipar las sospechas de culpabilidad de Gabriel y propondrá denunciar a Brossard

Por Redacción |

Tras el arranque de una semana con un capítulo menos de lo habitual debido a que el viernes es festivo y por tanto no hay emisión, ' Sueños de libertad ' ha vuelto a dejarnos con ganas de más. En la entrega del lunes hemos visto tramas como que Gabriel percibe que

Además, José, tras su charla con Damián, se está replanteando si contarle la verdad a Cristina tal y como ya hemos podido ver. Joaquín y Gema han decidido tomar cartas en el asunto del acoso a Teo, mientras que Digna y Fina han estado recordando a Isidro viendo las fotografías que tomó Fina.

Pelayo y Fina en el estudio de fotografía, en el capítulo 370 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

Pero esto no es todo. Las tramas no dejan de avanzar y para ir abriendo boca, conocemos todo lo que ocurrirá en la entrega del martes 12 de agosto, en la que será su capítulo número 370. En ella, Cristina se topará con José, que no es capaz de decirle la verdad. Será Damián quien aconseje a Irene que le cuente a Cristina la verdad sobre José.

Gabriel buscará disipar las sospechas que queden sobre su culpabilidad y propondrá denunciar a Brossard. Además, Gabriel tratará de poner a Tasio en contra de Andrés. Este, por su parte, querrá visitar a Remedios en la cárcel porque cree en su inocencia.

Don Pedro e Irene, en el capítulo 370 de 'Sueños de libertad'

Entre el resto de tramas, Gema y Joaquín, dado que la situación no mejora, decidirán hablar con los padres del abusón, Don Pedro se enterará de que José está en Toledo, Pelayo encargará a Fina un reportaje fotográfico, y Manuela esperará inquieta la respuesta de Gaspar a su carta.