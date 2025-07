Por Beatriz Prieto | |

Sueños de libertad ' remató su primera semana de julio con la emisión del capítulo 344 en Antena 3. En él, Andrés comenzó a sospechar que. Este, de hecho, comunicaba su decisión a Claudia, marcando así

Gabriel, por su parte, despertó dudas en Cristina sobre sus verdaderas intenciones, después de que la joven química lo pillara curioseando en el laboratorio. Por el contrario, Luz vivía un momento de lo más dulce al comunicarle a Damián que había aprobado el examen y sería oficialmente doctora. En cuanto a Pelayo, el empresario propuso a Marta incluir a Fina en la crianza del hijo que podrían tener.

Pelayo y Fina en 'Sueños de libertad'

En el caso de Chema, se lanzó a robarle un beso a Claudia, quien reaccionó con un bofetón, al contrario que Carmen, quien se mostró más que dispuesta a actuar de celestina entre ambos. Gabriel siguió intentando camelar a su entorno, centrándose en Joaquín y Luis sorprendía a Luz proponiéndole formar una familia. Para rematar, Damián agradecía a Begoña el haberse quedado en casa.

¿Qué pasará el lunes?

'Sueños de libertad' iniciará su segunda semana de julio, este lunes 7 de julio, con la emisión del episodio 344, en el que Begoña vivirá una tensa situación cuando un desconocido irrumpa en el dispensario. A esto se sumará otro inesperado mazazo: María presionará a Andrés para que vuelva al dormitorio y aprovechará para asegurarle a Begoña que su todavía marido ha aceptado volver a compartir su cama.

'Sueños de libertad'

En lo referente a Irene, no podrá parar de dar vueltas a la actitud de Gabriel con su hija y se decidirá a buscar respuestas. Tras charlar con Cristina, acudirá a Damián para preguntarle, sin tapujos, si Gabriel es "de esos hombres que cortejan a chicas comprometidas". María, por su parte, advertirá a Gabriel que no cometa el mismo error que Jesús y acepte la ayuda que podría beneficiarle, mientras que Pelayo estará pendiente de la decisión de Marta sobre tener hijos juntos. La situación entre Chema y Claudia provocará el enfado de Raúl, quien no dudará en advertir al hermano de Carmen.