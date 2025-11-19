FormulaTV
ADELANTO 20 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' creará un nuevo perfume y estropeará un momento íntimo de Andrés y Begoña

Damián vivirá un momento complicado al verse incapaz de ayudar a María.

©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Miércoles 19 Noviembre 2025 16:02 (hace 46 minutos)

Serie relacionada

Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #57 de 3.681 Ranking Sueños de libertad

  • 16

  • 4

En el capítulo del miércoles 19 de noviembre de 2025, 'Sueños de libertad' vio cómo la ilusión que sostenía a Digna se ha tambaleado tras recibir una noticia difícil de asimilar. A su vez, en el primer encuentro entre Claudia y David ha surgido una conexión que ninguno de los dos anticipaba.

Por otra parte, el uniforme que Cloe había propuesto ha provocado una división de opiniones y, mientras Manuela trataba de aclarar lo que sentía, Claudia le ha aconsejado que no confunda sus emociones. Luz y Begoña se han topado con una realidad para la que no estaban preparadas y Andrés, que luchaba con un recuerdo que no podía compartir, se cruza con alguien que le trastoca todo de nuevo. Entre tanto, Joaquín ha empezado a urdir un plan que puede significar un punto de inflexión para su proyecto.

Damián intentará ayudar a María en &#39;Sueños de libertad&#39;
Damián intentará ayudar a María en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Vídeos FormulaTV

Ya en el episodio del 20 de noviembre de 2025, la ficción producida por Diagonal TV presentará también unas reacciones muy diferentes ante el nuevo perfume que se ha creado, provocando también que Cloe tome cartas en el asunto. Por su parte, Digna se planteará si debe apoyar o no a Joaquín en su nueva empresa.

Andrés y Begoña vivirán un momento de lo más íntimo que, por sorpresa, acaba siendo de lo más tenso, lo que volverá a distanciarlos de nuevo. A su vez, la oferta de la farmacéutica no cumple con las expectativas y Damián se sumirá en la impotencia al ver que no puede ayudar a María.

Teo, muy sorprendido en &#39;Sueños de libertad&#39;
Teo, muy sorprendido en 'Sueños de libertad'

Para terminar el capítulo 441 de la serie de Antena 3, las dudas de Begoña se acrecentarán tras la conversación que ha tenido con Andrés y, a pesar de lo que puede llegar a encontrarse, decide buscar respuestas que la llevarán a tomar una importante decisión que podría afectar incluso a más personas de su entorno.

