ADELANTO 19 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' se interpondrá en el camino de Andrés y disgustará a Cloe por el uniforme

Claudia aconsejará a Manuela con sus sentimientos y Joaquín seguirá adelante con su proyecto.

'Sueños de libertad' se interpondrá en el camino de Andrés y disgustará a Cloe por el uniforme
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Martes 18 Noviembre 2025 17:19 (hace 50 minutos)

Damián ha tomado la decisión de alejarse de Digna en 'Sueños de libertad'. Además, esto le ha llevado a abrirse en canal con la persona que menos lo esperaba. Ante todos los problemas de la casa cuna, Claudia ha planteado una posibilidad que permitiría asegurar su futuro, pero antes debe conseguir la aprobación de Cloe. Y entre que Claudia obtiene el sí de Cloe, esta habla con Luz para plantearle una propuesta inesperada con la que quiere darle un giro de tuerca a todo.

Por otro lado, Cristina y Luis han tenido que volver a unirse para trabajar juntos, ya que así lo ha requerido la empresa para un proyecto común. Joaquín ha realizado un descubrimiento que le ha llevado a que despierte dentro de él una nueva ilusión laboral. Mientras tanto, Andrés ha mantenido una conversación con Marta a raíz de las sospechas que ha ido cosechando por su investigación.

Joaquín da pasos adelante en su futuro en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el miércoles?

En el episodio 440 de 'Sueños de libertad', que se emite el miércoles 19 de noviembre en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV hará tambalear la ilusión de Digna en el momento en el que esta reciba una noticia que no sea nada fácil de aceptar. Por su parte, Claudia y David disfrutarán de un primer encuentro en el que aflorará una inesperada conexión.

Pese a la ilusión que Cloe le ha puesto al nuevo uniforme, su propuesta no será del todo bien recibida por muchas personas. Manuela se encontrará en un proceso de tratar de descubrir qué es lo que está sintiendo y, para ello, recibirá la ayuda de Claudia, quien la animará a que utilice la sensatez y no confunda sus sentimientos.

Cloe y Marta en 'Sueños de libertad'

Luz y Begoña se darán de bruces con una realidad que no estaban contemplando. En suma, Andrés hará frente a un recuerdo que no puede compartir y justo en el momento en el que se decida a hablar, una persona se interpondrá en su camino. Para terminar, Joaquín moverá ficha con el plan que tiene entre manos y que podría ser el punto de inflexión que necesitaba su proyecto.

