Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #66 de 3.683
- 16
- 4
Claudia ha hecho público en 'Sueños de libertad' su decisión sobre qué hacer con la casa cuna. Sin embargo, todos sus planes acaban saltando por los aires. Por su parte, Begoña se ha puesto triste al enterarse del futuro que va a tener la casa cuna. Además, ha comunicado a la familia una noticia.
En cuanto a Digna, ha planteado una posibilidad que podría ser esencial para cambiar la situación actual que vive. En otro orden de cosas, Cristina ha vivido un peculiar encuentro con Beltrán que la ha dejado descolocada. Andrés ha sido muy claro con María y, por eso, ha iniciado la investigación sobre el pasado de Gabriel con la intención de encontrar información para ponerlo entre la espada y la pared.
¿Qué pasará el martes?
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
En el episodio 439 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 18 de noviembre en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV alejará a Damián de Digna. Esta, sin tenerlo en mente, acabará por sincerarse con la persona con la que menos esperaba hacerlo. Por su parte, Andrés le preguntará a Marta sobre las sospechas que ha ido acumulando en los últimos días.
En cuanto a la tensión existente entre Cristina y Luis, los dos tendrán que volver a trabajar juntos debido a un nuevo proyecto que ha puesto en macha la empresa. Para terminar, Joaquín descubrirá algo que despertará en él una nueva ilusión laboral.