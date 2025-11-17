FormulaTV
ADELANTO 18 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' despertará la ilusión en Joaquín y Digna se sincerará con quien menos pensaba

Claudia tendrá una idea para salvar la casa cuna y Cristina y Luis tendrán que volver a trabajar juntos.

'Sueños de libertad' despertará la ilusión en Joaquín y Digna se sincerará con quien menos pensaba
Por RedacciónPublicado: Lunes 17 Noviembre 2025 16:04 (hace 4 horas)

Claudia ha hecho público en 'Sueños de libertad' su decisión sobre qué hacer con la casa cuna. Sin embargo, todos sus planes acaban saltando por los aires. Por su parte, Begoña se ha puesto triste al enterarse del futuro que va a tener la casa cuna. Además, ha comunicado a la familia una noticia.

En cuanto a Digna, ha planteado una posibilidad que podría ser esencial para cambiar la situación actual que vive. En otro orden de cosas, Cristina ha vivido un peculiar encuentro con Beltrán que la ha dejado descolocada. Andrés ha sido muy claro con María y, por eso, ha iniciado la investigación sobre el pasado de Gabriel con la intención de encontrar información para ponerlo entre la espada y la pared.

¿Qué pasará el martes?

En el episodio 439 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 18 de noviembre en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV alejará a Damián de Digna. Esta, sin tenerlo en mente, acabará por sincerarse con la persona con la que menos esperaba hacerlo. Por su parte, Andrés le preguntará a Marta sobre las sospechas que ha ido acumulando en los últimos días.

Claudia buscará la forma de asegurar el futuro de la casa cuna y caerá en una opción plausible. Sin embargo, para llevarla a cabo necesita la aprobación de Cloe. Esta, entre tanto, le planteará a Luz una propuesta que la doctora no espera y con la que podría darle un nuevo rumbo a todo.

En cuanto a la tensión existente entre Cristina y Luis, los dos tendrán que volver a trabajar juntos debido a un nuevo proyecto que ha puesto en macha la empresa. Para terminar, Joaquín descubrirá algo que despertará en él una nueva ilusión laboral.

