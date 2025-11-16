FormulaTV
ADELANTO 17 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' dará a Digna otra posibilidad y Andrés investigará a Gabriel en busca de trapos sucios

Un encuentro inesperado entre Cristina y Beltrán descolocará por completo a la muchacha.

Por RedacciónPublicado: Domingo 16 Noviembre 2025 11:04 (hace 1 hora)

En el capítulo del viernes de 'Sueños de libertad', un recuerdo perturbador dejó a Andrés en estado de alerta, justo cuando las tensiones aumentaban por los recientes cambios y las últimas novedades en la empresa. En medio de este clima incierto, Claudia tomó una decisión determinante respecto a la casa cuna, marcando un antes y un después en su responsabilidad allí.

Al mismo tiempo, Gabriel, incapaz de integrarse por completo con todos los integrantes de la familia, decidió actuar por su cuenta para evitar que viejos asuntos pudieran convertirse en una amenaza. Mientras tanto, la rutina de la colonia se vio alterada por la llegada de una nueva visita, que despertó curiosidad y cierta inquietud entre los vecinos.

Digna y Manuela en &#39;Sueños de libertad&#39;
Digna y Manuela en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio del lunes 17 de noviembre de 2025, la ficción producida por Diagonal TV para Antena 3 mostrará la decisión final de Claudia que afecta a la casa cuna, aunque sus propósitos se verán pronto frustrados por circunstancias que no esperaba. Al mismo tiempo, Digna empezará a valorar una opción que podría transformar por completo su situación personal y abrirle un nuevo camino.

Por otro lado, Cristina vivirá un encuentro inesperado y bastante extraño con Beltrán, que la dejará sin saber muy bien cómo reaccionar. Mientras tanto, Begoña compartirá una noticia importante con su familia y, poco después, se entristecerá al descubrir cuál será el destino de la casa cuna.

Julia y Digna, cocinando juntas en &#39;Sueños de libertad&#39;
Julia y Digna, cocinando juntas en 'Sueños de libertad'

En paralelo, Andrés adoptará una postura firme con María, dejándole las cosas muy claras de una forma muy tajante, y se volcará en investigar el pasado de Gabriel, decidido a encontrar cualquier dato que pueda ponerlo en una posición comprometida, con el fin de abrirle los ojos al resto de personajes de 'Sueños de libertad'.

