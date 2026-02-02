FormulaTV
ADELANTO 3 DE FEBRERO

'Sueños de libertad' pondrá los puntos sobre las íes a María y Cloe mentirá sobre el paradero de Valentina

En este capítulo del martes, Pablo tendrá un encuentro inesperado que revelar´ un dato impactante de su pasado.

'Sueños de libertad' pondrá los puntos sobre las íes a María y Cloe mentirá sobre el paradero de Valentina
Por RedacciónPublicado: Lunes 2 Febrero 2026 17:19 (hace 34 minutos)

En 'Sueños de libertad' han arrancado la semana fuerte con el capítulo del lunes que ya hemos podido ver. Por ejemplo, Carmen y Claudia han tratado de acercarse a Valentina, mientras Gabriel le ha reprochado a María que Begoña se haya enterado de su aventura.

Por otro lado, Miguel se ha reencontrado con una persona inesperada en este episodio, en el mismo que Julia se ha sentido desplazada por Juanito. Curiosamente, una cafetera estropeada es lo que ha propiciado un acercamiento entre Tasio y Salva, mientras que Paula no está pasando por un buen momento porque teme que la despidan.

Cloe, Begoña y Gabriel, en &#39;Sueños de libertad&#39;
Cloe, Begoña y Gabriel, en 'Sueños de libertad'
Pero esto no ha sido todo, pues El encuentro de Miguel ha causado una gran preocupación entre los Salazar; Damián ha rechazado la ayuda de sus hijos en su nuevo proyecto y Cloe le ha ocultado a Valentina que un hombre misterioso ha preguntado por ella. Finalmente, Andrés le ha dado un ultimátum a María.

¿Qué pasará en el capítulo del martes?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá el martes 2 de febrero en la sobremesa de Antena 3, dará respuesta a muchas de estas incógnitas aunque también abrirá otras nuevas como ya estamos acostumbrados los espectadores. La primera de las tramas que veamos es que Marta le pondrá los puntos sobre las íes a María.

La importante conversación entre María y Marta en &#39;Sueños de libertad&#39;
La importante conversación entre María y Marta en 'Sueños de libertad'

Cloe miente a Rodrigo sobre el paradero de Valentina. Claudia recibe una invitación que la deja muy contenta. Marta se da cuenta de que Cloe le oculta algo. Pablo tendrá un encuentro inesperado que revelará un dato impactante de su pasado. Por si todo esto fuera poco, el estado de salud de Juanito empeorará.

