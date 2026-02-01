'Sueños de libertad' lanzará un ultimátum a María y acercará a Tasio y Salva

Por Redacción |

'Sueños de libertad' culminó la última semana de enero con su episodio 488, emitido el viernes 30 de enero. En esa entrega de la serie producida por Diagonal TV, Claudia y Valentina no se mostraron demasiado convencidas al enterarse de que les tocaría compartir habitación, sobre todo después de su anterior encuentro.

Digna le pidió perdón a Cloe tras el cruce de cables que tuvo al comprobar su buena sintonía con Marta, ya que finalmente descubrió los motivos de su comportamiento. A su vez, Claudia también hizo un descubrimiento sustancial al darse cuenta de quién es la persona en la que Salva no para de pensar.

Ana Fernández es Valentina en 'Sueños de libertad'

Pese a su actitud conciliadora con Cloe, Digna no exhibió tal postura con María, a quien reprendió sin ambages por sus últimas acciones. Miguel recibió finalmente una buena noticia y María intentó aprovecharse de las inseguridades de Julia, puesto que la malmetió acerca del vínculo entre Begoña y Juanito. Mientras tanto, Begoña le contó algo impactante a Gabriel, quien no supo cómo reaccionar.

Begoña besa a Digna en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el lunes?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá el lunes 2 de febrero en la sobremesa de Antena 3,, mientras que Gabriel le echará en cara a María que Begoña se enterara de la aventura que había tenido. Además,por parte de Andrés.

Miguel se reencontrará con alguien inesperado. Julia se sentirá desplazada por Juanito. En paralelo, Tasio y Salva se aproximarán por culpa de una cafetera estropeada. En otro orden de cosas, Damián rechazará la colaboración de sus hijos para sacar adelante su proyecto, Paula temerá por su futuro laboral y los Salazar se preocuparán por el encuentro de Miguel. Por último, Cloe le ocultará a Valentina las preguntas del hombre misterioso.