'Sueños de libertad' sospechará de la mejoría de María y presionará a Damián por la venta

Por Redacción |

'Sueños de libertad' empieza a ver la luz al final del túnel tras la explosión vivida al final de la semana pasada. Aun así, en el capítulo emitido el miércoles 22 de octubre, la ficción de Antena producida por Diagonal TV se ha enfrentado a un complejo desafío profesional cuando la campaña de Emma Govantes se ha tenido que paralizar debido a un problema de falta de stock, los cuales han puesto patas arriba los planes relativos a la colonia.

Por su parte, Chema se ha sentido más celoso que nunca y, cegado por esa obsesión, ha intentado infundirle dudas a Raúl sobre si debería quedarse o marcharse para siempre. En paralelo, Irene ha negociado con el propietario de la floristería en busca de un trato que considere más justo y, sobre todo, que le permita materializar el sueño de José.

Luz atiende a Gabriel en 'Sueños de libertad'

Begoña se ha angustiado por el estado de salud de Andrés tras el grave estallido, que le pilló de lleno en la sala de calderas. Mientras, Damián se ha negado a vender y ha ignorado por completo la propuesta de Tasio, quien ha recibido el apoyo de Joaquín al contarle lo que ha pasado. Por último, María ha compartido con Julia y Manuela la noticia de que está empezando a recobrar la sensibilidad y, además, ha encontrado la forma de poner a Gabriel entre la espada y la pared.

Gabriel, herido por la explosión en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá el jueves 23 de octubre en la sobremesa de Antena 3,, aunque su interlocutor se mostrará totalmente hermético. Begoña se enterará por Damián de la aparente mejoría de María, aunquesobre esa supuesta recuperación de la movilidad.

Claudia tendrá dudas sobre si marcharse tan pronto, mientras que casi todo el mundo le deseará suerte a Raúl de cara a su primera carrera... con la excepción de un Chema marcado todavía por los celos. Damián reconfortará a Tasio, que se siente responsable de cómo se encuentra Andrés, y Digna presionará a Damián con respecto a la venta. En último lugar, María aprovechará la carta de Remedios para tener ventaja sobre Gabriel y Cristina tanteará a su madre sobre José.