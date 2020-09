'Supergirl' se despedirá tras la emisión de su sexta temporada

The CW ha anunciado que, tras cinco años en antena, 'Supergirl' llegará a su final tras la emisión de la sexta temporada, que previsiblemente llegará a la pequeña pantalla en 2021. Terminaría así una de las adaptaciones más exitosas nacidas del universo de DC Comics, que llegó a tener un crossover con 'The Flash' y que fue una de las cuatro series del evento creado por la cadena conocido como Arrowverso.

Una escena de 'Supergirl', que terminará con su sexta temporada

Melissa Benoist, que da vida a la protagonista, ha querido despedirse públicamente de su personaje con un bonito texto en Instagram junto a una fotografía caracterizada como Supergirl durante el rodaje de la serie. "Decir que ha sido un honor retratar a este personaje icónico sería quedarse corto", ha comenzado su mensaje la actriz, que confiesa quedarse "sin palabras" cada vez que piensa en el enorme impacto que ha tenido su personaje en jóvenes de todo el mundo.

Benoist ha confesado que interpretar a Supergirl también ha tenido un gran impacto en ella, ya que le ha enseñado "la fuerza que no sabía que tenía para encontrar esperanza en los lugares más oscuros y que somos más fuertes cuando estamos unidos". Unas lecciones que la actriz considera que "nos empujan a todos a ser mejores". Su compañero Jon Cryer, que encarna al mítico villano Lex Luthor, también ha querido pronunciarse en Twitter sobre el final de la ficción y ha agradecido el cariño que el resto del equipo le ha dado durante su etapa en esta producción.

Prometen un final "increíble"

La actriz también se ha mostrado "muy emocionada" de que la serie no haya sido cancelada sin planificar bien su final, pues todavía no ha comenzado la producción de la última temporada y podrán decidir cómo quieren que termine la historia de la superheroína. "No puedo esperar a que veáis lo que tenemos reservado. Prometo que haremos una última temporada increíble", ha declarado la protagonista de 'Supergirl'.