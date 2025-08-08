Por Sandra Alcaide Barrón |

Durante su conexión con la cadena, el actor confirmó que tras compartir un video de reclutamiento fue invitado a convertirse en agente y espera ser juramentado próximamente como "ASAP". Esta decisión llega en pleno auge de la ofensiva migratoria, debido a que ICE recibió recientemente 75.000 millones de dólares adicionales para reforzar sus filas con 10.000 agentes antes de 2029 y persigue la meta de alcanzar los 3.000 arrestos diarios. Para ello, ha eliminado restricciones de edad y ofrece atractivos incentivos financieros y de carrera.

"Tenemos un sistema de inmigración que no funciona. El Congreso tiene que arreglarlo, pero mientras tanto el presidente Trump se presentó a las elecciones con esta promesa y está cumpliendo con ella. Esto es lo que la gente votó, es lo que yo voté y él lo va a llevar a cabo, al igual que yo haré mi parte para ayudar a que así sea", aseguraba el actor.

"Yo voy a dar un paso al frente... Espero que muchos otros exoficiales y exagentes de ICE den un paso al frente y podamos alcanzar inmediatamente los objetivos de reclutamiento y ayudar a proteger este país". De esta forma, alentaba al resto de población a unirse a esta organización impulsada por Trump.

Desde la vuelta de Donald Trump al poder

Desde que Donald Trump fue reelegido como presidente de los EEUU, ha ido incrementando cada vez más la dureza de las acciones llevadas a cabo por ICE. Todo esto ha desencadenado protestas alrededor de todo el país, que el gobierno ha logrado disolver encarcelando a manifestantes y a aquellos civiles que se graban y se oponen a las detenciones de la organización.