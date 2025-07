Por Diego López | |

Tiempos convulsos en Paramount en medio de su fusión-absorción por parte de Skydance, que ya ha conseguido por fin la aprobación del Gobierno de los Estados Unidos. No ha estado exenta de polémica después de que su cadena generalista, CBS, decidieracontra la cadena por cómo editó una entrevista a Kamala Harris durante la campaña electoral.

Aunque cualquier abogado afirmaba que la demanda de Trump tenía pocos visos de prosperar, la cadena decidió claudicar ante el Presidente en lo que todos los analistas no dudan en definir como un soborno. El acuerdo provocó dimisiones en '60 Minutes', su formato de reportajes más veterano.

Más polémica fue después la decisión de cancelar 'The Late Show', su único programa de late night con el cómico Stephen Colbert. Pese a que Paramount aseguró que la decisión era "puramente económica", llegaba tan sólo dos días después de que el propio Colbert criticara a su cadena por el acuerdo alcanzado con Trump. La cancelación de Colbert fue además celebrada con regocijo por el Presidente en sus redes sociales.

Así es el Donald Trump de 'South Park'

El último capítulo del culebrón parecía estar en 'South Park'. La popular serie de Matt Stone y Trey Parker sigue siendo una mina de audiencias para el canal 27 años después. Con una renovación en el aire y gran polémica por la venta de sus derechos de streaming e internacionales, Paramount finalmente decidió renovar la serie in extremis por 5 temporadas de 10 capítulos por 1.500 millones de dólares. O, dicho de otro modo, 30 millones de dólares por episodio, una cifra que la convierte en la serie de animación más cara de la historia.

'South Park' regresa atacando a Trump y su cadena

Así pues, las expectativas eran altas ante el estreno de los nuevos episodios de la irreverente serie esta semana, y la realidad no ha defraudado. 'South Park' regresó en plena forma, cargando duramente contra su propia empresa por aceptar los sobornos a Donald Trump y, de paso, mostró por primera vez al Presidente en la serie.

Y es que si Donald Trump ya había sido parodiado con anterioridad en 'South Park', nunca había aparecido como Presidente. La victoria por sorpresa del Republicano en 2016 pilló a los creadores de imprevisto y, finalmente, decidieron transformar al personaje del Señor Garrison en una parodia de Trump, sin sacar directamente al Presidente.

Ocho años después, las cosas han cambiado y 'South Park' se ha lanzado contra Trump por primera vez. Y lo ha caricaturizado como hizo con Saddam Hussein en la película de 1999: con su cara real sobre un muñeco e intentando conquistar en la cama a Satán.

Donald Trump, el nuevo amor de Satán

'South Park' no se distingue por la sutileza y en este caso tampoco ha sido así, refiriéndose una y otra vez al -pequeño- tamaño del miembro viril del Presidente. Por si esto fuera poco, el episodio termina con el pueblo de South Park llegando a un acuerdo con Donald Trump (à la Paramount) aceptando emitir anuncios en apoyo al Presidente.

El primero de ellos (titulado como 1 de 50, en referencia a los 50 capítulos por los que la serie ha renovado) muestra a un Donald Trump generado por Inteligencia Artificial paseando por el desierto quitándose la ropa. Con un primer plano de su (diminuto) miembro viril, el spot termina con el lema "su pene es pequeñito, pero su amor por nosotros es grande".

El capítulo ha indignado a la Casa Blanca, que no ha dudado en declarar que "la serie lleva 20 años sin ser relevante y busca un intento desesperado de atención".

Matt Parker y Trey Stone desvelan las duras negociaciones con Paramount

Los creadores de la serie se han pasado este fin de semana por la Comic Con de San Diego donde han desvelado los entresijos del episodio. Parker y Stone han comenzado pidiendo perdón por el capítulo para después reconocer cómo han sido las negociaciones con Paramount -y sus abogados- para que el episodio viera la luz.

"Finalmente nos dan el OK y nos dicen que van a difuminar el pene. Y les respondo: 'No, no vais a difuminar el pene'", reconoce Parker. "Así que le dije a la cadena, si le pintamos unos ojos al pene, no lo vais a difuminar, ya que se transforma en un personaje". Parker reconoce que las negociaciones duraron cuatro días, pero finalmente consiguieron emitir el capítulo sin difuminar el miembro viril.

Es, por ahora, lo único que se sabe sobre la nueva temporada de 'South Park', ya que como Parker y Stone reconocen, la van escribiendo sobre la marcha, muy pegada a la actualidad. "Tres días antes de emitir el capítulo todavía no teníamos casi nada", confiesan.

Eso sí, parecen los únicos en haberse podido saltar la censura de Trump sin consecuencias.