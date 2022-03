Con 'Supervivientes' calentando motores y mostrando ya sus primeras promos de cara a la edición de 2022, 'Secret Story: La casa de los secretos' ha sido el primer programa elegido por Telecinco para confirmar al concursante que ha inaugurado por fin la esperada lista de concursantes del reality de supervivencia, que ha resultado ser Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé.

'Secret Story' confirma la participación de Nacho Palau en 'Supervivientes 2022'

Con la semifinal de 'Secret Story' en su ecuador, Carlos Sobera hizo una pausa para comunicar que "estamos a punto de descubrir, en exclusiva, el nombre del primer concursante oficial de 'Supervivientes'". El programa emitía entonces el vídeo de presentación de Palau en el que él mismo confirmaba su próximo viaje a Honduras, además de que manifestaba que "tengo muchas ganas de ir al concurso".

"¡Qué pasada, Nacho Palau! El exmarido de Miguel Bosé, ¡qué se nos va a Honduras!", celebraba Sobera, con el resto de presentes en plató, ante los que señaló que su incorporación al reality "es un sorpresón de primera categoría". "Me parece un concursante de primera categoría", añadía el presentador, quien quiso recalcar que Palau "nunca, nunca ha participado en un programa de televisión, o sea que, esta intervención que acabamos de ver, si no me equivoco, es la primera que hace".

Su debut televisivo

Aunque Sobera se mostró aparentemente sorprendido, lo cierto es que muchos fans de 'Supervivientes' ya habían llegado a la conclusión de que la próxima edición del popular formato contaría con la presencia del ex de Bosé, con quien mantuvo cerca de treinta años de relación. La publicación de una pista en la que se podía ver una vasija, de hecho, terminó confirmando las sospechas de muchos, puesto que Palau es artista, en concreto, escultor, que debuta ahora en televisión por todo lo alto.

Junto a Bosé, el ahora concursante formó una familia con cuatro niños, lo que no evitó que las cosas terminaran mal entre ellos, tal y como anunció Palau a través de sus abogados. Estos se encargaron de anunciar "la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores", lo que suponía el inicio de un proceso judicial para que la Justicia reconociera a los cuatro niños como hermanos legalmente, con el fin de evitar una separación de los pequeños que, por el momento, sigue vigente.