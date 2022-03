El jueves 31 de marzo, Kiko Matamoros reapareció en su puesto de colaborador de 'Sálvame' tras pasar unos días con su novia en Maldivas. Un descanso sobre el que el madrileño tuvo ocasión de hablar y que dio pie a abordar, una tarde más, su posible incorporación a 'Supervivientes 2022', que estaría aún en proceso de negociación, como afirmó el propio Matamoros.

Kiko Matamoros habla de su negociación para 'Supervivientes 2022' en 'Sálvame'

"He estado allí bastante preocupado por la salud de mi hijo, porque justo el viernes lo ingresaron de urgencia, parapléjico por una presión en la médula por el desplazamiento de una vértebra y, además, le han detectado un problema congénito. Eso y dos hijas que he tenido con Covid...", confesaba el colaborador, sobre sus vacaciones, en referencia al ingreso de Diego Matamoros en el hospital, después de que el viernes 25 de marzo se desplomara a causa de "una crisis bastante severa en la espalda".

A pesar de la preocupación, el colaborador aseguró que "lo he pasado cojonudamente" y reconoció que tanto él como su novia habían recibido una invitación por parte del hotel para hospedarse unos días en sus instalaciones. "He hecho mucho deporte, he tomado el sol, he disfrutado del mar, he buceado... que es lo que se puede hacer allí, tampoco hay mucho más que hacer", declaró Matamoros, momento en el que Marta López le preguntó si "te has preparado para 'Supervivientes'". "Sí, he hecho apnea", respondía el aludido, con sarcasmo.

"Cada vez nos queda menos"

"A mí lo de la apnea me fascina, pero no sé hasta qué punto te puede compensar quedarte tonto para ganar una prueba de líder. Pero bueno, el que la haga, yo lo respeto", declaró Matamoros, quien aseguró que "si voy, sí" participaría en la mítica prueba del reality. "Si va, que todavía no se sabe", matizó Jorge Javier Vázquez, ante lo que su compañero manifestó que "no he firmado el contrato y esta mañana he tenido una discusión bastante fuerte con la productora, por cosas". "Pero escucha, ¿te reúnes todos los días con la productora para ver si vas?", bromeó el presentador. "Estamos todos los días liados porque hay un montón de flecos y cosas que no acabamos de despejar. Pero cada vez nos queda menos", aseguró entonces Matamoros.