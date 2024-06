Por Beatriz Prieto |

La décimo cuarta gala de 'Supervivientes 2024' vivió la despedida definitiva de Aurah Ruiz, al perder su duelo contra Pedro García Aguado y Marieta Díaz, la noche del jueves 6 de junio. Con una compañera menos, el resto de concursantes se enfrentaron a una nueva ronda de nominaciones que pusieron a Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres, Marieta Díaz y Arkano en manos de la audiencia.

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' tras las nominaciones de la gala 14

Tras perder en la prueba de recompensa y tener que despedirse de Aurah,en un juego en el que debían aguantar sobre unas cuelgas que Laura Madrueño fue cortando poco a poco hasta que solo quedó una. No obstante, dado que entonces solo Pedro había caído al barro, el programa complicó un poco las cosas hasta que

Con solo una plaza más libre de subir a la palestra, el resto de concursantes procedió a emitir sus votos para la nominación, en la que Miri sumó tres votos de Pedro, Torres y Arkano. "No es tan auténtica como dice ser y eso no me gusta", argumentó el primero sobre la catalana, algo con lo que coincidió el bombero, mientras que el rapero recordó el "robo" de su cojín, por el que había acabado discutiendo con Miri. Mientras, los votos de la catalana y Marieta situaron a Torres en la palestra por tercera vez en el concurso, razón suficiente para que la valenciana le diera su voto, dadas las muchas veces que el catalán había sido inmune gracias al liderazgo.

Pedro, emocionado al librarse de la nominación

"Estoy hasta el coño de que me llame estratega cuando lo único que intento es tener buena convivencia", explicó por su parte Miri, sin rodeos. Las otras dos plazas en la palestra quedaron en manos de Gorka y Blanca: el primero se disculpó al nominar a Marieta, quien se mostró compresiva al ser consciente de que solo quedaban ella, Pedro y Arkano, mientras que la sevillana eligió al rapero. Una decisión que desató la emoción de Pedro al verse libre de la nominación tras haber sido el primer salvado de la noche.

"No me canso de recordar, y esto tiene que ser una enseñanza para todos los futuros concursantes, cómo fueron las primeras semanas de Pedro, que estaba mucho más fuera que dentro y mira dónde ha llegado", recalcó entonces Jorge Javier Vázquez, para subrayar "cómo son de duras las primeras semanas y cómo aguantando, creyendo en uno mismo y teniendo confianza, se consigue llegar a estas alturas del concurso". "Con ayuda", destacó el aludido, en medio de los aplausos de sus compañeros, entre los cuales Gorka destacó la "fortaleza mental" del madrileño.