Por Beatriz Prieto |

La noche del 13 de junio, 'Supervivientes 2024' celebró su décimo quinta y última cita en jueves, de nuevo con Jorge Javier Vázquez al frente, en la que los concursantes tuvieron que despedirse de Blanca Manchón justo antes de la semifinal del domingo 16. Además, los supervivientes se enfrentaron a las últimas nominaciones de la edición, que dejaron en manos de los espectadores a Pedro García Aguado, Gorka Ibarguren y Rubén Torres.

Arkano, Torres, Pedro, Marieta y Gorka en la gala 15 de 'Supervivientes 2024'

Antes de conocer a la expulsada de la noche, los seis concursantes de la edición, en el que debían aguantar un par de vasijas en una estructura inestable, solo con uno de sus pies cada uno. Tras un tiempo en el que los seis parecieron aguantar bien, finalmente. Ante el aguante de Torres y Gorka por un lado y Marieta Díaz Arkano , por el otro, la organización les propuso cambiar de pie.

No obstante, dado que los dos primeros se movieron primero, sus vasijas cayeron al suelo antes que las de los valencianos, que alcanzaron así la victoria, para disgusto de gran parte de la audiencia por la aparente injusticia. Los dos ganadores disputaron entonces la final de líder, una carrera en equilibrio sobre un cilindro para alcanzar tres banderas, en la que Marieta se convirtió en la ganadora y, con ello, en la primera finalista sin saberlo. Con ella inmune, sus cuatro compañeros se enfrentaron a una complicada nominación en la que Pedro reunió todos los votos "por descarte", ante la mayor unión que existía entre Arkano, Torres y Gorka.

¡¡Marieta y Arkano ganan la prueba de prelíder!! 🏆 Lucharán entre ellos por el collar de líder 💪



🏝️ #SVGala15

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/ootCgXUY5Y — Supervivientes (@Supervivientes) June 13, 2024

Arkano, segundo finalista

Sin embargo, Gorka no se libró de subir a la palestra a causa del voto del propio Pedro, aunque el vasco no se arrepintió de haber utilizado el tridente dorado para salvarse antes: "Si lo utilicé fue porque pensé que en ese momento lo tenía que hacer y esta nominación probablemente sea la más dura de todas, pero es lo que hay". Marieta afrontó entonces la nominación directa con las ideas muy claras, algo que hasta Torres había previsto, al igual que los colaboradores en plató, dado que solo podía elegir entre él y Arkano.

"No tengo nada en contra de él, aunque un poco manía sí que le tengo...", bromeó la valenciana, antes de nominar al bombero porque "lleva tres veces siendo líder nominándome". "Ahí ya te he reventado, ¿eh", comentó la concursante, hacia Torres, quien se mostró de acuerdo con su argumento y recordó que "hemos tenido muchas más discusiones". "Aunque ahora nos llevemos bien, no queda otra", declaró Torres, cuya nominación convertía a Arkano en el segundo finalista, dado que tenía asegurado su pase a la final al no correr peligro de ser expulsado en la semifinal del domingo 16 de junio.