Tras una primera gala saboteada por el fuerte temporal hace una semana, 'Supervivientes: Tierra de nadie' celebró su segunda cita semanal capitaneada por Carlos Sobera con mayor normalidad el martes 18 de marzo, a pesar del cielo nublado y la ligera lluvia. El programa pudo así celebrar la primera ceremonia de salvación, con Almácor, Samya Aghbalou, Laura Cuevas y Damián Quintero como protagonistas.

Aunque la cita con Sobera no mostró el reparto de los votos, estos estaban repartidos en un 39%, un 30%, un 17% y un 14% en la gala del domingo 16 de marzo, de las cuales la primera cifra sería la del primer salvado de la semana. Desconocedores de dicho reparto, los concursantes se situaron en una plataforma desde donde lanzaron sus alegatos para defender su permanencia en el concurso, en compañía de Laura Madrueño.

Almácor, Laura, Damián y Samya en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

"Me quiero quedar porque esta experiencia me esta cambiando, me está haciendo ser mucho más capaz de cosas que ni siquiera me está planteando, me está ayudando a conocerme mucho más y porque tenemos fuego y quiero comer caliente y aportar buen rollo", declaró Almácor. Laura, por su parte, recalcó su mismo deseo de seguir en el reality "lo que pasa es que la experiencia es durísima y lo expreso como lo siento en cada momento". "Os estoy mostrando cómo soy en esta experiencia de verdad, por eso me merezco quedarme", añadió la concursante.

"Muchísimas gracias"

"Estoy muy tranquilo, porque desde el minuto uno he hecho todo lo posible para convivir y sobrevivir, para intentar conseguir fuego, pescar... todo lo que hay que hacer para intentar llegar lo más lejos posible, así que lo dejo en vuestras manos", manifestó Damián, antes de que Samya cerrara el turno dejando claro que "he venido aquí para superar mis límites".

"Siento que tengo mucho que dar y aportar todavía, mucho que evolucionar y está en vuestras manos. Espero quedarme", añadió la superviviente, quien fue la primera descartada para ser salvada. A ella la siguió Laura, lo que dejó a Damián y Almácor en la plataforma, antes de que el segundo fuera proclamado el primer salvado y lo celebrase con un baile. "Muchísimas gracias a toda la gente que me ha salvado", dedicó el concursante.