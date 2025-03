Por Beatriz Prieto |

La segunda gala semanal de 'Supervivientes: Conexión Honduras' recibió a Carmen Alcayde como sustituta de Beatriz Rico y convirtió a la novata en la única concursante al tanto de la presencia de Anita Williams, José Carlos Montoya y Manuel González en Playa Misterio. Un secreto que debería guardar para el resto de concursantes y que también acabó descubriendo Terelu Campos al final de la gala, cuando el programa la trasladó por sorpresa a la localización de los tres exparticipantes de 'La isla de las tentaciones'.

Tras desvelar las críticas a Campos por parte de sus compañeros, el enfado de la "fantasma del futuro" fue la excusa perfecta para que el programa la trasladara a Playa Misterio, que la malagueña encontró totalmente desierta. "Yo creo que no he hecho nada malo como para que me deis este castigo, por favor. Yo no sobrevivo aquí sola. Por favor te lo pido", se lamentó Terelu, al borde del llanto, antes de pedir que la dejaran subir a la barca, petición que le fue denegada. El programa cortó entonces la conexión, dejando a Terelu con la angustia de que quizás tendría que pasar la noche sola.

Terelu Campos rompe a llorar al ver a Anita, Montoya y Manuel en 'Supervivientes 2025'

Dicha sensación se convirtió en llanto cuando Anita, Montoya y Manuel la sorprendieron al salir de entre la maleza y la abrazaron. "No sé ni cómo estoy. Se me caen los mocos", soltaba la malagueña, sorprendida, para después aludir a la participación de sus nuevos compañeros en 'La isla de las tentaciones'. "Con lo que te he dado yo...", recordó la colaboradora, señalando a una Anita que restó importancia a sus críticas. Mientras, cuando Manuel le recordó que había hecho lo mismo con él cada vez que había pasado por el reality, Terelu admitió con humor que se debía a que "te lo mereces".

De "la gambita" a la escatología

De forma inesperada, Terelu se arrancaba entonces a hacer el baile de "la gambita" con los habitantes de Playa Misterio, los cuales la pusieron al día sobre cómo habían terminado 'La isla de las tentaciones', dado que su recta final se había emitido cuando la malagueña ya estaba en Honduras. "Sandra Barneda acabó de ti hasta el mismísimo coño, con perdón", señaló Terelu, cuando Montoya mencionó a la presentadora. "¿Y estáis concursando? Pero no habéis hecho un trío ni nada, ¿no?", indagó la colaboradora, recibiendo la negativa inmediata de los aludidos.

"El muchacho le dio plantón a ella en la hoguera final", le explicó Montoya, de su expareja y Manuel, el cual recibió una colleja de Terelu. La malagueña inició así una conversación con sus nuevos compañeros para ponerse al día del reality, momento en el que admitió que "lo que más amo hacer ahora mismo en televisión, es hacer 'La isla de las tentaciones'", dado que colaboraba en los debates. Anita, Montoya y Manuel procedieron a mostrarle la playa a la recién llegada, quien acabó manteniendo una conversación de lo más escatológica cuando quiso saber "dónde hacéis caca". "He hecho caca donde no hay peces. Pero el mar es muy lejano, la caca mía está ya en Utrera, pero no la ve nadie, ¿eh?", soltaba Montoya, sin tapujos.