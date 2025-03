Por Redacción |

En la noche del 16 de marzo de 2025, Terelu Campos se animaba a participar en una de las pruebas de 'Supervivientes 2025', aunque no estaba obligada a hacerlo por su papel de fantasma del futuro. Sin embargo, nada más empezar, Campos tuvo que ser atendida por el equipo médico del reality de supervivencia. "Estoy mucho mejor, que todo el mundo se tranquilice, me ha tratado el doc, que aquí el equipo es estupendo", reaccionaba ella, tras recuperarse del mareo que sufrió al empezar la prueba de recompensa.

Lo ocurrido con Terelu Campos se ha comentado en 'Vamos a ver' al día siguiente, provocando un fuerte encontronazo entre Kike Calleja de Domingo y Alessandro Lecquio. "No puede hacer un movimiento con los brazos normales, ni lo que es nadar tampoco puede hacerlo. Lo ha intentado", reaccionaba su amigo Calleja, defendiéndola.

Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

Entonces, Alessandro Lecquio murmuraba algo casi imperceptible que provocaba el enfado de Kike Calleja. "¿O lo está fingiendo?", gritaba el colaborador. "¿Tú crees que yo sé algo de cáncer o no? ¿Tú crees que yo tengo alguna idea?", le preguntaba entonces el italiano, alzando también el tono de voz. "No vamos a jugar ni a los médicos ni a los diagnósticos", intentaba rebajar Joaquín Prat.

¿Mal estado físico?

"Yo estoy hablando de amigas que han tenido lo mismo que Terelu. Ayer me dejó preocupado porque cuando la vi temblando cuando a penas había hecho esfuerzo... No ha hecho un movimiento en su vida, no es por el tema del cáncer, ya está bien la excusa del cáncer", argumentaba Lecquio, achacando el estado físico de la hija de la Campos a su estilo de vida y no a la enfermedad que sufrió. "A parte de las limitaciones físicas, si estás allí sin comer, tu cuerpo se resiente...", añadía entonces Kike Calleja antes de cambiar de tema.