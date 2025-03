Por Beatriz Prieto |

Tres días han transcurrido desde que el reencuentro de José Carlos Montoya con Manuel González y Anita Williams en 'Supervivientes' generase entre ellos una enorme tensión que ni el propio Jorge Javier Vázquez fue capaz de apaciguar en directo. Desde entonces, el trío de 'La isla de las tentaciones' ha tenido ocasión de conversar largo y tendido, hasta el punto de que el sevillano llegó a firmar la paz tanto con Manuel como Anita, tal y como se vio en la segunda gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', del domingo 16 de marzo.

El gaditano ha optado por ejercer la labor de mediador entre la antigua pareja, empezando por Anita: "Hay veces que os cerráis en banda. Él está en bucle. Hablad las cosas, pero sin que cada vez os tiréis más por tierra". "Si se perdona, se perdona, pero no se puede recordar todos los días todo", añadió Manuel ante la catalana, mientras que a Montoya le señaló el hecho de que "ahora mismo no hablas tú, habla tu rabia". "Yo sé que su arrepentimiento ahora lo está haciendo más sincero, pero es tarde", opinó el sevillano, tras darle la razón a su nuevo compañero.

Montoya acerca posturas con Anita en 'Supervivientes 2025'

"Con comportamientos tuyos, te contradices a ti y a la chavala la confundes", señaló por su parte el gaditano, cuando Montoya aseguró querer mucho a Anita, sin olvidar lo que había pasado. Finalmente, Manuel dejaba claro a su compañero que "yo no voy a discutir contigo más aquí": "Anita está enamorada de ti. Y yo me alegraría lo más grande si los dos os dierais una oportunidad. Yo sé que tú en el fondo la sigues queriendo y estás enamorado de ella". Montoya admitió tener "el corazón muy pisado", algo que Manuel pareció comprender antes de asegurarle que "yo no vengo ni a ser tu enemigo ni a hacerte daño".

"Todo el mundo tiene cagadas"

"Si diera marcha atrás, fuera del programa, no hubiera tenido ningún tipo de acercamiento con Anita sabiendo el daño que te ha hecho", añadió el superviviente. "Si no lo hubieras hecho, yo no estaría así. Yo también soy consecuente, yo también la cagué y me siento mal, pero ella nunca se ha sentido así", declaró el sevillano, emocionado. "Yo no te veo bien y no estoy a gusto. Si hay algún momento en el que hayas visto que te he faltado al respeto, te pido perdón", manifestó entonces Manuel, ante un Montoya que también se disculpó por sus burlas.

Por favor que en 72h han hecho de Villa Montoya un resort con golf incluido ????????????



???? #ConexiónHonduras2

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/TXPuEAkMCM — Supervivientes (@Supervivientes) March 16, 2025

Ese punto de conciliación acabó con ambos fundiéndose en un abrazo, postura que mantuvieron al revivirlo en directo con Sandra Barneda, cuando también se mostró el acercamiento entre Montoya y Anita. Ambos se mostraban abrazados en la arena, momento en el que Montoya le dejó claro a su exnovia que "no estoy a favor de todas las críticas que has tenido". "Todo el mundo tiene un pasado y unas cagadas. Ya está, fin. Sé la persona que eres", la consoló el sevillano, arropando a Anita, a quien también dio varios besos al verla llorar. "Una isla os separó. Esta isla os va a unir", vaticinaba Manuel, al verlos abrazados de nuevo en el agua.