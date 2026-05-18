'Supervivientes 2026' lleva al límite a sus concursantes con una de sus galas más extremas

Por Redacción |

La última gala de 'Supervivientes' arrancó con el regreso de Nagore Robles al plató tras su expulsión en la última entrega. La colaboradora volvió a reencontrarse con el programa después de abandonar Honduras, justo en una noche que prometía poner a los concursantes contra las cuerdas.

El gran eje de la gala fue "La mesa de las tentaciones", una de las más extremas de la edición hasta la fecha. Después de 74 días de supervivencia, los concursantes se enfrentaban a recompensas muy deseadas, pero conseguirlas no iba a ser sencillo. A cambio, el programa les planteó sacrificios especialmente duros, entre ellos cortes de pelo extremos y baños con hielo.

Alba Paul en una piscina con hielo en 'Supervivientes'

La felicidad dura poco en Playa Conquista

Antes de entrar de lleno en la mesa de las tentaciones, María Lamela mostró cómo habían sido lastras la unificación en Playa Conquista. El, con los concursantespor fin estar todos juntos y recibiendo además una caja con utensilios que podía facilitarles la vida en la nueva playa.

Sin embargo, la calma duró poco. La convivencia empezó a tensarse enseguida y uno de los primeros encontronazos llegó por algo tan básico como los palos de los espetos. Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo había preparado varios con bambú y pidió a sus compañeros que los dejaran en un sitio concreto para poder reutilizarlos, ya que no tenían más material disponible.

El problema llegó cuando varios supervivientes comenzaron a dejarlos repartidos por la playa. Claudia Chacón salió en defensa de Alvar, pero la discusión acabó girando hacia ella cuando Gerard Arias le reprochó que precisamente había sido una de las primeras en dejar uno de esos palos fuera de su sitio. La escena dejó claro que la unificación no solo traía una nueva etapa para el concurso, sino también más roces entre compañeros obligados ahora a convivir todos en el mismo espacio.

Otro de los primeros focos de tensión llegó por la nominación de Ivonne Reyes como líder. La concursante decidió nominar directamente a Gerard, una elección que él encajó como una auténtica traición por la relación que habían construido durante la aventura.

Gerard reconoció que le dolió especialmente porque veía a Ivonne como una figura muy cercana dentro del concurso, casi como una madre en Honduras. Por eso, no tardó en trasladarle su malestar y le confesó que se sentía incómodo y distante tras la nominación.

El superviviente le explicó que la decisión le había generado una gran decepción y que, aunque intentaba entender el juego, le costaba separar la estrategia de lo personal. La conversación dejó tocada la relación entre ambos justo en el inicio de la unificación, cuando todos los concursantes empiezan a convivir en la misma playa y cualquier gesto puede alterar los equilibrios del grupo.

El desafío de Pitágoras

Antes de que arrancara la mesa de las tentaciones, el programa conectó con la madre de Darío, que aparecía cocinando el plato favorito de su hijo. Lo que en ese momento parecía una simple sorpresa familiar terminaría teniendo mucho más peso durante la gala, ya que esa comida formaría parte de una de las tentaciones que el concursante tendría que afrontar más adelante.

Pero antes llegó el primer juego de recompensa de la unificación. Aunque los supervivientes ya convivían todos juntos en Playa Conquista, la prueba volvió a dividirlos por equipos. El equipo verde estuvo formado por Maica, Aratz, Claudia, Borja y Alba, mientras que el rojo lo integraron Gerard, Ivonne, José Manuel Soto, Darío y Alvar.

El reto se llamaba "El desafío de Pitágoras" y terminó con victoria del equipo verde. Como recompensa, cada uno de sus integrantes consiguió un colchón que podrán utilizar hasta la gala del jueves, un premio especialmente valioso después de más de setenta días de supervivencia extrema en Honduras.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se afeita el bigote en 'Supervivientes'

El cambio de "look" de Claudia Chacón, Ivonne Reyes y Alvar Seguí

El momento más impactante de la noche llegó con "La mesa de las tentaciones", una dinámica en la que los concursantes podían conseguir recompensas a cambio de duras penitencias. Entre ellas destacaron los radicales cambios de imagen a los que se enfrentaron Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Alvar Seguí, además de Darío y Alba Paul.

En el caso de Claudia, la prueba coincidía además con el día de su cumpleaños. El programa le ofreció una tarta de chocolate a cambio de cortarse diez centímetros de pelo. La concursante aceptó sin demasiadas dudas y explicó emocionada el motivo: "Lo voy a hacer, pero no solo por la tarta, sino porque una de las cosas que he aprendido aquí es que siempre he necesitado validación y la he buscado en mi físico". "Lo que importa es lo que tenemos dentro", terminó reflexionando.

Pero la prueba no acabó ahí para ella. Poco después, María Lamela le planteó un nuevo reto: cortarse otros diez centímetros a cambio de una porción de lasaña y otra de pizza. Tras pensárselo brevemente, Claudia volvió a aceptar: "Lo voy a hacer".

La siguiente en enfrentarse al reto fue Ivonne Reyes. La concursante podía conseguir queso y arepas si aceptaba cortarse veinte centímetros de pelo. Al principio dudó mucho ante el cambio: "Voy a parecer un champiñón, voy a estar horrorosa". Sin embargo, terminó accediendo al corte y reaccionó sorprendida al verse: "No lo he tenido tan corto en años, se me ha ido la pinza". Desde el plató, Sandra Barneda intentó animarla: "Piensa en todo lo que se va. Eres una mujer nueva".

Por su parte, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo tuvo que decidir si se afeitaba el bigote a cambio de un gran plato de lasaña. El superviviente reconoció que el bigote era una auténtica "seña de identidad" familiar popularizada por su abuelo, el histórico reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo. Después de resistirse durante varios minutos, terminó aceptando no solo afeitarse el bigote, sino también cortarse quince centímetros de pelo. "Me hace falta un corte de pelo, aunque mi fuerza y mi energía los saco también de mis cabellos", bromeó tras el cambio.

Alba Paul se mete en una piscina de hielo a cambio de comida

Otra de las pruebas más duras de la noche fue la protagonizada por Alba Paul. La concursante aceptó cortarse diez centímetros de pelo, quedarse prácticamente sin ropa en su saco y meterse durante tres minutos en una piscina llena de hielo a cambio de dos pollos con patatas y un plato de pasta boloñesa.

También Aratz Lakuntza tuvo que enfrentarse a una complicada decisión. El atleta vasco aceptó permanecer atado a una enorme bola hasta la gala del jueves para conseguir unos nachos con queso. Además, a cambio de un chuletón con patatas, renunció a disputar la próxima prueba de líder. Tras pensárselo durante unos minutos, terminó aceptando ambas condiciones: "Acepto".

Darío se rapa al cero en 'Supervivientes'

La emotiva sorpresa de la madre de Darío

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegó con Darío. El concursante recibió la propuesta de conseguir un filete de pollo, su comida favorita y además cocinada por su propia madre, a cambio de raparse media cabeza. Sin dudarlo demasiado, aceptó el reto.

Sin embargo, la prueba fue todavía más allá. María Lamela le ofreció duplicar la ración de comida si se rapaba completamente el cabello, algo que Darío también aceptó sin demasiada resistencia.

La sorpresa final llegó cuando la presentadora le planteó reencontrarse con su madre a cambio de llevar una peluca de colores hasta la gala del jueves. El concursante aceptó inmediatamente y, visiblemente emocionado, se dirigió al encuentro con su madre, que llegaba en barca hasta la isla. Entre lágrimas y sin poder contener la emoción, Darío aseguraba: "Me da igual el pelo y me da igual todo" mientras abrazaba a su madre.