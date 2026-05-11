Expulsión sorpresa en 'Supervivientes 2026' y nuevas nominaciones antes de la unificación

Por Ainhoa Pino Gil |

La gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' cambió por completo el ritmo habitual de los domingos. Los concursantes llegaron a la Palapa sin saber que la noche iba a funcionar como una gala grande de jueves: con expulsión sorpresa, juego de localización, juego de líder y nuevas nominaciones. Una información que la audiencia ya conocía desde el jueves, pero que los supervivientes descubrieron en directo.

Sandra Barneda fue la encargada de comunicar la noticia desde plató, mientras María Lamela abría de forma excepcional la Palapa en Honduras. La presencia de los sacos de los cuatro nominados despertó las primeras sospechas entre los concursantes, especialmente entre Aratz Lakuntza , Borja Silva , Alba Paul y Nagore Robles , que entendieron rápidamente que uno de ellos podía estar viviendo sus últimas horas en los Cayos Cochinos.

¿Victoria o Derrota?

Antes de resolver la expulsión sorpresa, la gala arrancó con el juego de localización "El batallón de Tebas", una prueba que volvió a cambiar el mapa de la convivencia en Honduras. Playa Derrota se proclamó vencedora y pudo elegir nuevo destino, una decisión que sus integrantes celebraron con euforia al cambiarse a Playa Victoria.

Borja Silva y Alba Paul lograron salvarse de la expulsión y dejaron el duelo final entre Aratz y Nagore.

Llegaba uno de los momentos cumbre de la gala, la ceremonia de salvación, en la que Borja Silva y Alba Paul lograron librarse de la expulsión, dejando el duelo final entre Nagore Robles y Aratz Lakunza. Antes de conocer la decisión de la audiencia, el programa quiso medir el ambiente entre los supervivientes y les pidió que se colocaran detrás del compañero que querían que abandonara la aventura.

El resultado dejó una imagen muy clara de la convivencia. Claudia Chacón , Maica Benedicto , Darío Linero , Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo , Alba, Ivonne Reyes y Almudena Porras se posicionaron detrás de Aratz, mientras que Gerard Arias , Borja Silva y José Manuel Soto se colocaron detrás de Nagore. Aun así, ese gesto solo reflejaba la opinión del grupo, porque la decisión final seguía estando en manos de la audiencia.

Los supervivientes se colocaron detrás del compañero que querían ver fuera antes de conocer la decisión de la audiencia.

Nagore Robles cae expulsada en un duelo ajustado contra Aratz

La decisión estuvo muy ajustada, con un resultado del 52,7% frente al 47,3%, pero finalmente, y tras conocer lo que pensaban los concursantes, el público salvó a Aratz y dejó fuera a Nagore Robles, que se convirtió en la expulsada de la noche justo antes de la próxima unificación de playas.

Nagore Robles cayó expulsada frente a Aratz Lakunza en un duelo muy ajustado decidido por la audiencia.

Su salida provocó una fuerte reacción entre sus compañeros, especialmente en Alba Paul y Maica Benedicto, con quienes había creado uno de los vínculos más estrechos de su paso por Honduras. Aunque su aventura terminó antes de la fase decisiva, Nagore todavía tuvo un último papel en la gala: pudo participar en la ronda de nominaciones antes de despedirse definitivamente del concurso.

Maica gana el liderazgo antes de las nominaciones

Con la expulsión ya resuelta, llegó el turno de la prueba de líder, que dejó dos escenarios muy distintos. En Playa Victoria, Maica Benedicto consiguió imponerse y hacerse con el collar, un triunfo clave porque le otorgaba inmunidad y poder directo en las nominaciones.

En Playa Derrota, en cambio, la prueba terminó sin líder. Alvar, Almudena y Alba, los tres últimos concursantes que seguían en la lucha por el collar, no siguieron las indicaciones del equipo y acabaron apoyándose en la estructura. María Lamela les comunicó entonces la decisión de la organización: "Estáis los tres apoyados en la estructura, os lo hemos repetido desde el principio, por lo tanto esta semana el líder queda desierto por incumplir las normas del programa".

Así, Playa Victoria llegó a la votación con Maica como líder, mientras que Playa Derrota tuvo que afrontar las nominaciones sin ningún concursante inmune ni con poder de nominación directa.

Las últimas nominaciones antes de la unificación

Después llegaron unas nominaciones especiales que, aunque los supervivientes todavía no lo sabían, iban a ser las últimas separados en dos playas. La semana de la unificación ya ha comenzado y, con ella, el concurso entra en una fase decisiva.

En Playa Victoria, las votaciones dejaron a Claudia Chacón como nominada del grupo. José Manuel Soto, Gerard Arias y Aratz Lakunza coincidieron al señalarla, mientras que Borja Silva votó a Soto y Claudia también nominó al cantante por estrategia, con la esperanza de poder salvarse. Sandra Barneda comunicó finalmente que Claudia era la elegida por el grupo.

Claudia, Aratz, Alvar y Almudena se convirtieron en los últimos nominados antes de la unificación.

Después fue el turno de Maica Benedicto, que como líder tuvo que dar su nominado directo. La concursante fue clara y señaló a Aratz.

En Playa Derrota, al no haber líder, salieron dos nominados de las votaciones del grupo. Alba Paul nominó a Almudena Porras, Almudena votó a Alvar Seguí, Alvar devolvió el voto a Almudena, Darío Linero señaló a Alba e Ivonne Reyes nominó a Alvar. Con ese reparto, Sandra comunicó que los nominados eran Alvar y Almudena.

La lista final de nominados quedó formada por Claudia Chacón, Aratz Lakunza, Alvar Seguí y Almudena Porras, cuatro nombres que se juegan continuar en el concurso justo antes de la unificación.