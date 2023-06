Por Beatriz Prieto |

Carlos Sobera volvió a tomar las riendas de 'Supervivientes: Tierra de nadie' una semana más, la noche del martes 6 de junio, en Telecinco, en la que la organización del reality propuso a los dos fantasmas del pasado, Alexia Rivas y Ana María Aldón, que respondieran a algunas cuestiones sobre los supervivientes. Esta mecánica acabó provocando el enfado de Adara Molinero cuando se vio señalada por ambas invitadas como la concursante que menos tareas llevaba a cabo en el día a día, frente a lo que ella misma aseguraría.

Alexia Rivas y Adara Molinero discuten en directo en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

"Como han venido dos personas de fuera a juzgarnos solo viéndonos cinco días y llevamos tres meses dejándonos la piel,", arrancó Molinero, tras lo cual señaló de Aldón que "ha venido única y exclusivamente a pescar", mientras que. La madrileña señaló que la visita de ambas se suponía que era para "motivarnos", para después criticar que "no ha habido nada, se ha esfumado".

"Todos los que estamos aquí lo hemos hecho que te cagas y no tenemos por qué aguantar que vengan estas dos señoras a juzgarnos después de todo el trote que llevamos", defendió la concursante, ante lo que Rivas la instó a dirigir sus quejas al programa, puesto que "es el que nos ha obligado a juzgarte". "Pues yo te juzgo a ti: como fantasma del pasado vales menos cero. Lo único que has hecho ha sido meter caquita y tumbarte a tomar el sol", replicó Molinero, en tono burlón, antes de imitar el andar de Rivas.

"La réplica define a cada uno"

Lejos de ofenderse por la burla, la leonesa señaló que "lo que dices de mí, dice más de ti que de mí, porque yo me metería así con una compañera, menos cuando estoy jugando a un juego". Asimismo, Rivas criticó de Molinero que tuviera "tan poca capacidad de autocrítica", mientras la superviviente insistía en su flojo papel como fantasma del pasado. "Me da exactamente igual lo que digas", confesó la leonesa, en medio de las pullas de la concursante sobre lo que habría aportado o no en el reality, tras lo cual incluso lanzó una pedorreta.

"Con la única que no me río es contigo. Por lo menos haber dado un poco de contenido", insistió Molinero. "Ya lo das tú todo. Tranquila, yo estoy contenta siendo como soy, no te preocupes por mí", replicó Rivas, conforme, quien volvió a enfrentarse a la madrileña cuando esta las tachó de hipócritas por afirmar que todos los supervivientes estaban a la altura del reality. "Teníamos que poner un nombre. Te ha tocado a ti, tú no estás de jueza", señaló la leonesa, a lo que añadió que "la réplica define a cada uno". "Vas a heredar la isla, te van a empadronar en Honduras", remató Rivas, con ironía, ante la insistencia de Molinero.