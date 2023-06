Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' alcanzó su decimocuarta entrega la noche del martes 6 de junio, con Carlos Sobera al frente, en la que los nominados de la semana, Artùr Dainese, Bosco Blach, Alma Bollo y Jonan Wiergo protagonizaron la ceremonia de salvación de turno. Una cita en la que, lejos de lo esperado por muchos, Dainese dio la sorpresa al estrenarse como primer salvado de la semana frente al resto de sus compañeros.

Artùr, Jonan, Bosco y Alma en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Laura Madrueño arrancó con Dainese la ronda de preguntas para conocer las sensaciones de los nominados. En concreto,. Tengo mucha ilusión de estar con mis compañeros y me gustaría salvarme". Tras él llegó el turno de Wiergo, momento en el que. "Me duele mucho estar con Almita, porque mi ilusión es llegar con ella a la final. Creo que me lo merezco, he luchado todos los días e intento animar a la gente", añadía el superviviente.

Blach fue el siguiente, por lo que el concursante manifestó haber "tenido semanas un poco palo, pero me siento positivo, empezamos a darle a tope y adelante como los de Alicante". Bollo, por su parte, también respondió negativamente a la cuestión de si había perdido la esperanza: "Ya me salvé una vez un martes y espero que hoy sea el momento. Tengo muchísimas ganas de seguir y tener la sensación de salvarme en un barco. Lo comparto con el apoyo más grande que tengo, que es Jonan, así que estoy en manos de la audiencia".

¿Quién caerá?

Madrueño comenzó entonces a arrojar a los nominados que seguían en peligro al agua, comenzando por Blach y Bollo, lo que dejó la deisión final entre Wiergo y Dainese, quien se quedó anonadado al estrenarse como primer nominado, al igual que muchos de sus compañeros. "Gracias, es la primera vez que me salvo en el barco. Tengo muchísimas ganas de seguir... no pensaba... para mí es algo...", declaró el ucraniano, antes de soltar un grito de alegría al no saber bien qué decir. "Por favor, seguid a tope hasta el final, que me quiero quedar", suplicó Bollo, palabras que reiteró Wiergo, con el deseo de que tanto él como la sevillana se salvaran el jueves. "Un poco lo mismo, aquí solo hay una marcha y esa es a tope, así que registraos y votad ya", animó Blach en su turno.