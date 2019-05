'Supervivientes': Violeta se disculpa por el supuesto corte de mangas a Jordi González

La gala de 'Supervivientes' del domingo 19 de mayo dejó un tenso momento protagonizado por Violeta, quien no dudo en mostrar su disgusto ante la sanción de la audiencia haciendo un polémico corte de mangas a cámara. Un gesto que no pasó desapercibido para los seguidores del programa ni para el presentador de la gala, Jordi González, y por el que la superviviente quiso pedir perdón.

Carlos Lozano y Violeta en 'Supervivientes'

Tras la prueba de recompensa de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Lara Álvarez anunció las intenciones de Violeta de dedicar unas palabras ante las cámaras, dado que tenía "algo importante" que decir. "Hice un gesto un poco feo", reconoció la concursante, que admitió que "llevaba preocupada" por el tema "desde el domingo".

"Independientemente de a quien fuera el gesto, está feo. Quiero pedir perdón", prosiguió la concursante, que quiso aclarar, ante todo, que el corte de mangas era "para el Pirata Morgan", algo que repitió en un par de ocasiones. "Me preocupó que la gente pensara que se lo había hecho al presentador o a la audiencia", admitió la concursante, algo emocionada, antes de asegurar que "no volvería a ocurrir".

"Te honra"

El presentador Carlos Sobera estuvo muy atento a las palabras de la superviviente, al igual que los colaboradores en el plató. Al concluir el discurso de Violeta, Sobera no dudó en lanzar unas palabras de aliento. "Queda claro y te honra. Aceptamos las explicaciones", anunció el presentador, para alivio de la concursante, a quien deseó "suerte a partir de ahora". Sin embargo, sus palabras no convencieron a algunos de los colaboradores, quienes criticaron duramente la actitud "infantil" de Violeta e incluso afirmaron que sus disculpas no eran sinceras.