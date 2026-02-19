FormulaTV
Conectar
Última hora Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

RUMBO A HONDURAS

Alba Paul, sexta concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

La pareja de Dulceida es la nueva concursante oficial del reality de supervivencia.

Alba Paul, sexta concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'
©HBO Max
Por Adrián López CarcelénPublicado: Jueves 19 Febrero 2026 12:58 (hace 9 horas)

Programa relacionado

Supervivientes

Supervivientes

Supervivientes

2000 - Act

España

Realities

6,9

14 críticas

Popularidad: #18 de 2.035

  • 222

  • 9

'Supervivientes' sigue preparando su llegada a Telecinco. El reality comenzará en escasas semanas la aventura a la que ya se han sumado de forma oficial Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix y Paola Olmedo. Además, desde FormulaTV os contamos en exclusiva que Gerard Arias también formará parte de la próxima edición del programa. Ahora, Mediaset ha anunciado a Alba Paul como nueva concursante de 'Supervivientes 2026'.

"Hola, soy Alba Paul, creadora de contenido y pequeña empresaria y sí, soy concursante de 'Supervivientes'". Así comenzaba la pareja de Dulceida el vídeo de presentación como participante oficial del concurso. La influencer se ha mostrado con muchas ganas y muy ilusionada, y ha anunciado a sus compañeros que no va a ser fácil de vencer.

Alba Paul ha anunciado su fichaje para &#39;Supervivientes 2026&#39; a través de un breve vídeo
Alba Paul ha anunciado su fichaje para 'Supervivientes 2026' a través de un breve vídeo
Vídeos FormulaTV

"Esto es la locura más grande que voy a vivir, pero es que necesito hacerlo. Soy una persona supercompetitiva, mujer de carácter y nada, que quiero ponerme a prueba. Así que nos vemos en Honduras", ha dicho Alba Paul, dejando claro que lo va a dar todo en el reality de Telecinco. Dulceida ya ha reaccionado al anuncio mediante redes sociales, donde ha comentado el post de Instagram en el que su pareja daba la noticia: "Te quiero para siempre, lo harás genial y estoy muy feliz por ti".

De ganar 'Pekín Express' a 'Supervivientes 2026'

Alba Paul es una de las creadoras de contenido más famosas de España. Se hizo muy mediática tras anunciar su romance con Aida Domènech, más conocida como Dulceida. Desde 2015, la pareja ha pasado por todo tipo de momentos y se han consolidado como figuras importantes para la visibilización del colectivo LGTBI. Su boda fue uno de los acontecimientos más seguidos en redes sociales en 2016, y su ruptura en 2021 dejó tocados a todos sus seguidores.

Dulceida y Alba llevan desde 2015 siendo una de las parejas más famosas de las redes sociales
Dulceida y Alba llevan desde 2015 siendo una de las parejas más famosas de las redes sociales

No obstante, un año después de la separación, Alba y Aida lo volvieron a intentar y, en 2024, fueron madres de su primera hija. En los últimos años, Alba ha sido concursante en 'Time Zone' y en 'Pekín Express', ambos en HBO Max, convirtiéndose en ganadora junto a su cuñado, Álex Domènech, de este último formato. Ahora, la empresaria y creadora de contenido da el salto a 'Supervivientes 2026' e intentará hacerse también con el título de vencedora.

Ver todos los comentarios (3)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas