Alba Paul, sexta concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Por Adrián López Carcelén |

'Supervivientes' sigue preparando su llegada a Telecinco. El reality comenzará en escasas semanas la aventura a la que ya se han sumado de forma oficial Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix y Paola Olmedo. Además, desde FormulaTV os contamos en exclusiva que Gerard Arias también formará parte de la próxima edición del programa. Ahora, Mediaset ha anunciado a Alba Paul como nueva concursante de 'Supervivientes 2026'.

"Hola, soy Alba Paul, creadora de contenido y pequeña empresaria y sí, soy concursante de 'Supervivientes'". Así comenzaba la pareja de Dulceida el vídeo de presentación como participante oficial del concurso. La influencer se ha mostrado con muchas ganas y muy ilusionada, y ha anunciado a sus compañeros que no va a ser fácil de vencer.

Alba Paul ha anunciado su fichaje para 'Supervivientes 2026' a través de un breve vídeo

"Esto es la locura más grande que voy a vivir, pero es que necesito hacerlo. Soy una persona supercompetitiva, mujer de carácter y nada, que quiero ponerme a prueba. Así que nos vemos en Honduras", ha dicho Alba Paul, dejando claro que lo va a dar todo en el reality de Telecinco. Dulceida ya ha reaccionado al anuncio mediante redes sociales, donde ha comentado el post de Instagram en el que su pareja daba la noticia: "Te quiero para siempre, lo harás genial y estoy muy feliz por ti".

De ganar 'Pekín Express' a 'Supervivientes 2026'

Dulceida y Alba llevan desde 2015 siendo una de las parejas más famosas de las redes sociales

. Se hizo muy mediática tras anunciar su romance con Aida Domènech, más conocida como Dulceida. Desde 2015, la pareja ha pasado por todo tipo de momentos y se han consolidado como figuras importantes para la visibilización del colectivo LGTBI.

No obstante, un año después de la separación, Alba y Aida lo volvieron a intentar y, en 2024, fueron madres de su primera hija. En los últimos años, Alba ha sido concursante en 'Time Zone' y en 'Pekín Express', ambos en HBO Max, convirtiéndose en ganadora junto a su cuñado, Álex Domènech, de este último formato. Ahora, la empresaria y creadora de contenido da el salto a 'Supervivientes 2026' e intentará hacerse también con el título de vencedora.