Gerard Arias, de 'La isla de las tentaciones', ficha como concursante de 'Supervivientes 2026'

Ha participado en dos ediciones de 'La isla de las tentaciones': una en pareja y otra como tentador VIP.

Gerard Arias, de 'La isla de las tentaciones', ficha como concursante de 'Supervivientes 2026'
Por Sergio NavarroPublicado: Viernes 13 Febrero 2026 12:23 (hace 2 horas) | Última actualización: Viernes 13 Febrero 2026 12:43 (hace 2 horas)

'Supervivientes 2026' empieza a calentar motores de cara a la próxima edición y ya se van conociendo los primeros nombres de la lista de concursantes. Entre rumores y confirmaciones, FormulaTV ha sabido en exclusiva que uno de los que concursará en esta edición es Gerard Arias, conocido por su paso doble por 'La isla de las tentaciones'.

Gerard Arias, en un lugar paradisiaco
Tras un año de noviazgo, Gerard y Alba Rodríguez pondrían a prueba su relación en la octava edición de 'La isla de las tentaciones' estrenada a principios de 2025, pero esta relación duró más bien poco. Él tuvo enseguida química con otras chicas y tras una hoguera de confrontación pedida por ella, se acabó esta aventura que ya había arrancado en un momento frágil.

Ya en España, vieron todo con perspectiva y decidieron darse una nueva oportunidad, pero las infidelidades de Gerard hicieron que la ruptura fuera (esta vez sí) definitiva. Además, en el debate final, se pudo ver que había tenido un lío con otras participantes y que lo había intentado con otras tantas.

Gerard Arias, en un posado de &#39;La isla de las tentaciones&#39;
"El rey de la tentación"

Unos meses después volvió a la isla pero esta vez como soltero y tentador VIP, y fue Claudia Chacón quien cayó en la tentación, pasando momentos muy íntimos con Gerard en la novena edición. Él se corona como el "rey de la tentación", tomando el relevo a Manuel González, que le cedió el testigo.

Juntos, compaartieron un vídeo de este momento en el que ponían de texto lo siguiente: "El legado continúa, el rey de la tentación, también conocido por su carricoche y por nunca tener la manita relajá le cede la corona al niño de la manguera, el chico de Tomelloso, la única regla es que no se ponga el c*ño en la nuca y deje en buen lugar el reinado del golfo de Cádiz".

