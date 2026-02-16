Lista de concursantes confirmados de 'Supervivientes 2026'

Por Adrián López Carcelén |

*La lista se actualizará conforme se confirmen los concursantes*

Llega 'Supervivientes 2026'. En escasas semanas viviremos el estreno de una nueva edición del formato de supervivencia más famoso de la televisión. En esta temporada, el programa cambiará su elenco de presentadores. Laura Madrueño dejará de presentar desde Honduras y, para sustituirla, llega María Lamela. La comunicadora, que hasta ahora ha estado ligada a Atresmedia, hará tándem con Jorge Javier Vázquez en las galas y Sandra Barneda en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Junto a los presentadores, un grupo de concursantes lucharán por sobrevivir en condiciones adversas y con pocos recursos. En las últimas semanas, Telecinco ha ido desvelando los nombres que conforman la lista oficial de participantes del reality de supervivencia. Solo uno de ellos conseguirá alzarse con el primer premio y suceder a Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025'.

1. Gabriela Guillén

Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026'

2. Alberto Ávila

Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026'

Gabriela se convirtió en la. La empresaria y modelo paraguaya se hizo conocida por ser la, con el que mantuvo una relación en secreto. A partir de entonces, pasó a ser uno de los personajes mediáticos más perseguidos por la prensa, protagonizando multitud de entrevistas en las que hablaba de su realidad como madre del hijo de Bertín Osborne. Finalmente, y, cuando el cantante reconoció públicamente su responsabilidad como el padre del menor.

El atleta paralímpico Alberto Ávila es otro de los concursante de 'Supervivientes 2026'. Es el primer concursante con movilidad reducida de 'Supervivientes', y ha reconocido mostrarse eufórico ante este nuevo desafío: "Las personas con discapacidad también podemos y voy a hacer historia. Voy a reventar todos los estereotipos". En 2021, Alberto se coronó como subcampeón de Europa en Polonia en la prueba de velocidad de 200 metros. Además de atleta, también ha participado como actor en 'Olympo', la serie de Netflix, donde da vida a Miqui.

3. Claudia Chacón

Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026'

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sumará también a la aventura de 'Supervivientes 2026'. Claudia Chacón se dio a conocer tras entrar junto a su pareja Gilbert Mina en el programa presentado por Sandra Barneda. Sin embargo, ambos cayeron en la tentación y la pareja acabó con su relación en la hoguera final. En el programa, Claudia comenzó una breve relación con su tentador Gerard Arias, quien tal y como contamos en exclusiva, también formará parte.

4. Alex de la Croix

Alex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026'

Tal y como avanzamos en FormulaTV, Alex de la Croix es otra de las participantes de 'Supervivientes 2026'. La actriz, muy conocida por su papel en 'La que se avecina' o en la película 'Te estoy amando locamente', se suma ahora a la aventura y tendrá que convivir durante semanas con sus compañeros en Honduras. Además de actriz, también es una gran activista y ha salido en multitud de ocasiones en defensa de los derechos LGTBIQ+.