SE SUMA AL CONCURSO

Paola Olmedo, quinta concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

La expareja de José María Almoguera se lanza de lleno a la aventura del reality de supervivencia.

Paola Olmedo, quinta concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Miércoles 18 Febrero 2026 13:49 (hace 7 horas)

Telecinco continúa desvelando los nombres que compondrán el casting de la nueva edición de 'Supervivientes'. Este año, el reality de Telecinco contará con una nueva presentadora desde la isla, María Lamela. Junto a ella, en Honduras estarán los participantes que lucharán por aguantar el máximo tiempo posible en el concurso. Paola Olmedo, la exnuera de Carmen Borrego, ha sido la última confirmada, uniéndose a Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix y Gerard Arias como concursante oficial de 'Supervivientes 2026'.

"Hola, soy Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026'". Así comienza la expareja de José María Almoguera su vídeo de presentación como participante oficial del concurso de supervivencia. En él, Paola se muestra muy ilusionada y anuncia que va a ser una rival muy dura, y que va a luchar con todas sus fuerzas para sobrevivir en la isla: "Os aviso, soy muy fuerte y no me rindo tan fácilmente".

Paola Olmedo en el vídeo de su anuncio como concursante oficial de 'Supervivientes 2026'
Paola Olmedo en el vídeo de su anuncio como concursante oficial de 'Supervivientes 2026'
Además, Paola ha reconocido que está preparada para arrancar el desafío de participar en el programa: "Voy a superarme y a darlo todo hasta el final. Estoy deseando que empiece esta aventura. Nos vemos en Honduras". La madre del nieto de Carmen Borrego tratará de hacerse con el premio y suceder en el trono a Borja González, ganador 'Supervivientes 2025'.

Quién es Paola Olmedo

Pese a ser empresaria en el mundo de la estética, Paola Olmedo comenzó a ser un personaje mediático en 2022 al casarse con José María Almoguera, el nieto de María Teresa Campos. Tras poco más de un año de relación, la pareja decidió darse el 'sí, quiero' en una ceremonia que copó titulares y que logró reunir a grandes celebridades de la crónica rosa española. Sin embargo, en 2024, poco tiempo después de tener un hijo en común, José María Almoguera y Paola Olmedo hicieron pública su separación a través de una controvertida exclusiva.

José María Almoguera y Paola Olmedo estuvieron dos años casados
José María Almoguera y Paola Olmedo estuvieron dos años casados

En 2026, más de dos años después de la ruptura, la expareja sigue protagonizando polémicas en las que, a menudo, también se han implicado otros miembros de la familia Campos, como Carmen Borrego, Terelu Campos o Alejandra Rubio. Ahora, Paola se suma a la aventura más extrema de la televisión con ilusión y ganas de llegar a la final.

