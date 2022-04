'Supervivientes 2022' descubre que Rubén Sánchez Montesinos sufrió abusos sexuales

Con el inicio de 'Supervivientes 2022' el pasado 21 de abril, han surgido roces en la convivencia. Uno de los protagonistas de estos ha sido Rubén Sánchez Montesinos, quien parece no encajar muy bien con sus compañeros. Esta situación quedó muy clara cuando se llevaron a cabo las primeras nominaciones en 'Conexión Honduras', donde los integrantes de su grupo le dieron un voto casi unánime para que abandonase la isla.

Rubén Sánchez Montesinos en 'Supervivientes 2022'

Tras esta votación masiva contra su persona, Rubén afirmó sentirse desplazado por sus compañeros, lo que provocó que Enrique del Pozo se derrumbase en plató y ejerciese como defensor: "Claro que se siente desplazado. Esta es una persona que ha sufrido abusos sexuales. Es una persona que lleva veinte años siendo insultado por su condición homosexual", desveló, confirmando las palabras de su pareja.

"Es un tío que está solo, lo encontré solo, luchando por la vida como muchos españoles, pero es un hombre muy generoso y cariñoso y le veo triste y desplazado porque quiere involucrarse en algo que es su sueño y para él no es fácil", siguió relatando, añadiendo que su intención no era dar pena. "Es un buen tío, no me gusta que le llamen sinvergüenza y egoísta porque no lo es", sentenció.

Primeros nominados

Rubén se convirtió en uno de los primeros nominados de la edición tras ser el más votado de su grupo, al igual que Charo Vega. Por otra parte, Anabel Pantoja, como líder del grupo Royale, y Marta Peñate, como líder de Fatal, tuvieron la obligación de mandar directamente a la nominación a uno de sus compañeros para completar la lista. En el caso de Anabel fue Juan Muñoz, mientras que Marta eligió a Ainhoa Cantalapiedra.