Makoke reacciona al debut de Kiko Matamoros en 'Supervivientes': "Me dio pena"

'Supervivientes 2022' dio por fin su pistoletazo de salida el pasado jueves 22 de abril. Iniciando el reality con el mítico salto en helicóptero, Kiko Matamoros fue el primero en zambullirse a las cristalinas aguas de Honduras con un salto dedicado a sus hijos, sus nietos y a su novia Marta, un hecho al que Makoke no pudo evitar reaccionar en 'Viva la vida' el pasado 23 abril.

Makoke en 'Viva la vida'

"Creo que saltó muy bien. Creo que le dio rabia no haber podido saltar más alto porque él es muy orgulloso", comentó la ex de Matamoros, añadiendo que no había visto la gala en familia, pero que no había perdido detalle. En cuanto a las dificultades a las se enfrentó en la prueba de barro, confesó que le dio una mezcla entre "pena" y "ternura", lo que ha desatado que los colaboradores hiciesen diversos comentarios sobre su físico.

Raquel Bollo comentó que Matamoros no tiene fondo para este tipo de pruebas, algo que Makoke afirmó rotundamente: "Cuando yo lo conocí hacía mucho ciclismo, montaba mucho en bicicleta. Luego estuvo haciendo boxeo, pero desde hace unos años no hace nada, solo se ha limitado a las pesas", confirmó, añadiendo que había perdido el fondo que tenía antes.

Los factores de la edad y el tabaco

Además de la pérdida de fondo, los colaboradores también quisieron destacar el factor de la edad y del tabaco: "Es fumador no, lo siguiente, y no tiene ese fondo y se asfixia. En plató tiene una imagen estupenda, pero tiene una edad y en este tipo de pruebas se nota", añadió Raquel Bollo. "Kiko está fenomenal a su edad y no a su edad, pero es verdad que no tiene 20 años", declaró también Emma García.