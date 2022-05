Los formatos de late night se caracterizan por lo irreverente de su tono a la hora de crear contenido. Precisamente, 'La resistencia' sigue llevando este mantra por bandera cinco años después de su llegada a Movistar. Eso sí, esta vez ha sido Grison el encargado de comunicar una anécdota que se caracteriza por ser un sinsentido de principio a fin. Como era de esperar, la estupefacción y las carcajadas comenzaron a aflorar entre los presentes.

David Broncano, en 'La resistencia'

Tiempo antes de que Coque Maya tomase asiento en el formato de El Terrat, David Broncano compartía impresiones con el beatboxer y Ricardo Castella. "Es que esto no se lo he contado a nadie, tío...", comenzaba exponiendo Grison. De hecho, él mismo ya avanzaba que lo ocurrido en su vehículo particular le definía como "mala persona". El surrealismo comenzó a impregnar todo su relato.

Acto seguido, comunicó que estaba dado de alta en una aplicación para ofrecer su coche y compartir el viaje con otras personas. Después de relatar que seguía utilizando la aplicación durante mucho tiempo pese a su fama por trabajar en Movistar, comenzó con lo más jugoso del asunto: "Se me sube al coche un notas al coche que olía, tío, el notas... A chapapote".

Después de hacer hincapié en la escasa higiene de su acompañante, arrojó luz sobre lo primero que dijo cuando le reconoció: "¡Coño, si tú eres el de 'La resistencia'! Pues dile a tu jefe, al Broncano, que me coma los huevos", expresó. Tras una hora de "chapa" sobre el programa, teniendo en cuenta además que no paraba de cambiar la emisora de rock por otra de reguetón, Grison no podía aguantar más: "Oye, vamos a parar aquí en Albacete a echar gasolina", le dijo.

Deja todo lo que estés haciendo y escucha esta joya. BRUTAL. No entiendo cómo no lo había contado hasta ahora. Tremendo. pic.twitter.com/2hzmhjgXW8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 11, 2022

Arrancó y le dejó tirado en Albacete

Unos segundos de silencio se convirtieron en teloneros de su proeza: "Como un puto galgo en verano le dejé allí, tío. [...] ¡Es que, encima, no llevaba nada! Llevaba una bolsa de plástico", prosiguió, despertando carcajadas entre el público. Desde aquel día, Grison no ha vuelto a abrir la aplicación: "Me dio tal miedo de que me iban a poner alguna multa o algo...". Eso sí, no quiso perder la oportunidad de despedirse: "Albacete no es tan malo, chaval".