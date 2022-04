Ingrid García Jonsson y Silvia Alonso visitaban 'La resistencia' para presentar "Veneciafrenia", la nueva película de Álex de la Iglesia. Alonso es la pareja de David Broncano, por lo que, como cabía esperar, no iban a faltar los chistes y las indirectas sobre su relación. Poco a poco, las indirectas comenzaron a aparecer y la tensión se apoderó del teatro.

Silvia Alonso, en 'La resistencia'

Nada más arrancar el programa, Broncano aseguraba que había visto muchas copas de vino vacías en el camerino de las actrices. "Tú bebes y él no, ¡le puede dar un coma etílico luego si le das un beso o algo!", exclamaba Grison. Ambos se miraban con las risas del público de fondo, hasta que él decía: "No haber venido". Y ella le contestaba: "¡No haberme invitado!", respondía.

Esto solo era el principio, puesto que, cuando el presentador leía la biografía de Alonso, añadía: "Te están entrando calores y me estoy enterando cosas de ti que no sabía". Minutos más tarde, Broncano valoraba los chistes de las actrices en dinero. "Silvia, tú cero, eh... ¡Ponte las pilas!", le decía. Ella, visiblemente incómoda, replicaba: "No me presionéis por favor os lo pido, eh... Que ya bastante tengo ahora mismo con controlar este sudor que me está entrando", reconocía.

Aunque más tímida, Alonso se sumó a las indirectas: "He pensado que la primera vez que vine te traje un hornazo y no te lo comiste. La segunda vez que vine no traje nada y me fui con un montón de cosas, por eso, he decidido venir sin nada". García Jonsson se sumaba a la fiesta y, tras preguntarle a Broncano si le gustaban los niños, le decía a su compañera: "Mira esta chica que, como tú, igual hoy también lo ha dejado con su novio".

¿Contestaron a las clásicas preguntas?

Por si fuera poco, hasta el público decidía sumarse a las bromas incómodas. Un joven invitaba al presentador y a las actrices a las fiestas de su pueblo. Mientras hablaba con Broncano añadió: "Silvia también puede venir claro, si aguanta a septiembre puede venir contigo", decía, mientras ella ya no sabía dónde meterse.

El público pedía a gritos que Broncano les hiciera las clásicas preguntas del programa de El Terrat. En un principio, anunciaba que no se iban a hacer, pero, tras los abucheos, decidió recular. Primero intentó desviar el tema y preguntarles sobre a quién votarían en las elecciones francesas.

"¿Queréis dar algún dato de las preguntas clásicas? Dinero y follar", decía, sin mucha emoción en su tono de voz. Echando un capote a su amiga, Ingrid García Jonsson tomó la iniciativa y terminó por monopolizar la conversación: "Ni follo ni tengo dinero", bromeaba. De esta manera, el programa continuó sin que Alonso respondiera a las preguntas.