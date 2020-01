Ismael, tras ver la noche que Andrea y Óscar pasaron juntos en 'La isla de las tentaciones': "Me da asco"

La noche del martes 28 de enero, Cuatro emitió nuevas imágenes de 'La isla de las tentaciones', en la que los chicos vivieron una nueva hoguera. Una cita con Mónica Naranjo que tuvo lugar después de que Andrea Gasca y Óscar compartieran cama en una noche en la que disfrutaron de algo más que besos bajo las sábanas, imágenes que Ismael Nicolás, pareja de la participante, tuvo ocasión de ver junto a sus compañeros y que no se tomó nada bien.

Andrea y Óscar pasan su primera noche juntos en 'La isla de las tentaciones'

Óscar decidió visitar a Andrea en su habitación una vez más y, en esta ocasión, logró quedarse para compartir su cama, algo que la participante confesó ante las cámaras que le apetecía hacer. "Yo tengo sueño, pero me lo quitas", confesó Gasca tras acostarse en su cama con el soltero, en un encuentro en el que no tardaron en llegar a los besos y caricias. "Óscar me pone súper nerviosa, en todos los sentidos. Viene a mi cama y... no, no vamos a hablar, obviamente", confesaba Andrea, quien llegó a compartir tocamientos bajo las sábanas con el soltero.

"Yo con Óscar estoy encantada. Si me gustaba ya lo que había visto, lo que no podía ver me gusta más todavía", bromeó Gasca ante las cámaras, tras un encuentro que Ismael pudo ver en la hoguera, junto a sus compañeros. "Creo que estoy llegando al límite. No esperaba que la actitud de mi pareja fuera así. Cada vez que hay hoguera, lo voy pasando peor", confesó el participante, antes de dar paso a los primeros vídeos, donde Andrea aparecía sentada sobre la entrepierna de Óscar, en la cama, ambos con ropa. "Me da mucha vergüenza ver estas imágenes y a la vez me siento tan decepcionado...", reconoció Ismael

"No puedo ver eso"

Ismael, tras ver imágenes de Andrea con Óscar en 'La isla de las tentaciones'

"No termino de entender como una persona que me ha prometido fidelidad y me ha dicho que era el hombre de su vida lleva demostrándome que realmente le importo una mierda desde el primer día", manifestó Ismael, antes de admitir que "siento cierto asco ahora mismo", antes de ver imágenes de Andrea con Óscar y como ella alababa su forma de besarla. "Me siento como si estuviera en un combate de boxeo con las manos atadas, porque yo desde el primer momento la he respetado, la he tenido en mente en todo momento", declaró el participante, antes de señalar que "yo vine aquí enamorado porque pensaba que mi relación era sana y era fuerte y real". Ismael recibió el apoyo de sus compañeros, pero el ver los tocamientos entre su pareja y Óscar bajo las sábanas, colmó el vaso de su paciencia y acabó retirándose de la hoguera. "No puedo ver eso", reconoció Nicolás, mientras sus compañeros manifestaban su indignación.