Susana revela lo que realmente tenía pensado hacer en su 'hoguera final' en 'La isla de las tentaciones'

La historia de amor entre Susana Molina y Gonzalo Montoya empezó en televisión y ha finalizado también en la pequeña pantalla y es que si vimos cómo todo empezó en la casa de 'Gran Hermano', ha sido también en un reality de Telecinco (en este caso 'La isla de las tentaciones') el lugar en el que ella ha decidido romper su relación. La que fuese ganadora de su edición se dio cuenta que ya no sentía lo mismo por el chico tras ver su actitud en el espacio y es que los comentarios sobre otras mujeres y su forma de ser en el formato de Telecinco y Cuatro fueron determinantes para que Molina decidiese romper con todo.

Susana y Gonzalo en 'La isla de las tentaciones'

"Éramos una pareja muy feliz"

Ahora, la chica ha decidido contar lo que realmente sintió en el momento de la ruptura y cómo afrontó esa nueva vida que tuvo que empezar hace ahora seis meses. Lo ha hecho en el estreno de 'Contigo sí', su nuevo canal en la plataforma de vídeos de Mediaset España. "Le he dado muchas vueltas a este primer vídeo (...) pero he decidido dejarme llevar y contar todo lo que pasó cómo si fueseis amigos míos", ha empezado diciendo la chica, confesando después: "Necesitaba daros una explicación". Esta ha querido aclarar que "antes de entrar en 'La isla de las tentaciones', mi relación con Gonzalo no estaba rota (...) éramos una pareja súper feliz (...) teníamos una vida cómoda, podíamos viajar y hacer cosas chulas juntos. Era una vida de ensueño en la que no había ningún problema". ¿Qué pasó entonces después? Ella tiene claro que "cuando tienes una vida fácil y estás cómoda, no te replanteas nada más, te conformas".

¿Una carga para Gonzalo?

En esa vida, Gonzalo afirmó en 'La isla de las tentaciones' que Susana había sido una carga para él ya que se unía a todos los planes que hacía con sus amigos, algo que la chica ha querido desmentir de forma tajante: "Yo sí tenía mis amigas, las sigo teniendo de hecho, salía con ellas (...) de lo que hablaba Gonzalo es lo que pasó cuando llegué a la su ciudad para estar con él, obviamente al principio no conocía a nadie". Molina considera incluso que "él es bastante más dependiente de mí que yo de él". Una dependencia que se hizo evidente en el programa y es que a lo largo de las entregas pudimos ver cómo ella cada vez estaba más alejada de Montoya y en él se creó una necesidad de tenerla cerca en todo momento.

"Algo cambió en mí al estar en la isla (...) yo en la casa estaba genial, pero cuando llegaban las hogueras y tenía que ver sus vídeos se creaba en mí un rechazo, un sentimiento de rabia (...) yo no entendía muy bien qué pasaba", explica Molina, dejando claro que ese sentimiento se generó cuando empezó a ver comentarios y actitudes que antes no había presenciado. "Jamás había hecho comentarios así de una chica delante mía, nunca (...) es más, él es hiper celoso y por miedo a que actuase yo de la misma forma nunca los hubiese hecho", añade. Susana explica que mientras que sí sentía rabia y rechazo, no había ningún tipo de celos en ella: "No sé si es porque sabía que Gonzalo no me iba a engañar o porque no había sentimiento alguno en mí (...) pero no sentía la necesidad de verle, yo le echaba de menos como pareja".

Susana en su canal en Mediaset

"Necesitaba estar sola"

Molina confiesa que se dio cuenta que "necesitaba estar sola, me sentía mejor así, podía ser yo, sin cohibirme, me sentía más libre" y afirma que la rabia que sentía hacia Gonzalo se transformó "en pena" por no haber sabido encauzar esa relación "después de todo lo que luchamos por ella". Ese sentimiento desembocó en lo que sucedió en la hoguera final, un momento en el que ella dio rienda suelta a sus sentimientos ya que no hizo lo que inicialmente tenía planteado. "Yo iba dispuesta a no dejarle en público (...) iba a irme con Gonzalo pero con una conversación pendiente, es lo que tenía establecido, yo soy una persona racional y cuadriculada. Pero cuando llegué, me rompí por esa sensación de culpa y pena (...) empecé a recriminarle los comentarios y actitudes (...) y cuando Mónica me preguntó, me derrumbé, y le conté lo que sentía cómo si fuese una amiga".

"Fue muy duro", añade, dejando claro que al encontrarse con Gonzalo todo lo que tenía en la mente pensado se vino abajo y por ello decidió ser sincera, con él y con ella misma. "No podía parar de llorar, de sentirme fatal (...) me arrepentí muchísimo de hacerlo en público, no quería hacerle ese daño delante de la gente, pero ha sido la primera vez en mi vida que he sido valiente, ha sido la primera vez que he dejado de pensar en los demás, que dije: 'Voy a hacer lo que siento y lo que creo', me sentí libre y me quité 20 kg de encima", confiesa, muy emocionada. Por último, Molina deja claro que el tiempo que ha estado con Gonzalo "han sido los mejores años de mi vida", pero está convencida que "nos merecíamos acabar la relación (...) él se merece a alguien que esté al 100% y yo a alguien que me haga sentir eso que teníamos al principio".