La gran bronca entre Yiya y Fani antes de 'Supervivientes 2020': "Tu opinión me toca el coño"

Más de una decena de famosos tienen intención de convivir el máximo tiempo posible en Honduras para llevarse el premio de 200.000 euros. Sin embargo, en este periplo tendrán que hacer frente no solo a las inclemencias meteorológicas y la falta de hambre, sino también a la convivencia. Y parece que Fani y Yiya ya han sentido en sus carnes lo complicado que es tratar con gente con la que no conectas incluso antes de embarcar hacia el reality.

Imagen de la bronca entre Fani y Yiya en el viaje a 'Supervivientes 2020'

Las dos concursantes de 'Supervivientes 2020' se encontraban junto a algunos de sus compañeros en una escala del viaje cuando estalló la bomba entre ellos, tal y como ha recogido 'Socialité'. Según explican, estaban hablando de qué pensaban los unos de los otros, cuando al llegar a Fani y Yiya se abrió la caja de Pandora, puesto que a la participante de 'La isla de las tentaciones' no le gustó el comentario que le hizo su compañera de Christofer.

"No pidas opinión y no hagas. No quieras opinión", le espetó Yiya en un momento en el que la conversación entre ambas comenzaba a calentarse. Tras esas palabras, Fani se levantaba: "Tu opinión me toca el coño", acompañando su tajante sentencia de un corte de mangas. Sin embargo, la participante de 'Un príncipe para 3 princesas' no quiso dar por terminada la bronca: "Muy bien, muy bien. ¡Estefanía, vuelve!", gritaba, imitando el icónico chillido de su pareja. En ese momento, algunos de sus compañeros intervinieron, pidiéndole a Yiya que se tranquilizara.

El éxito tras 'La isla de las tentaciones'

Fani es la participante de 'La isla de las tentaciones' que mejor parada ha salido. Pese a ser la única pareja anónima, su relación con Christofer ha dado mucho de qué hablar, lo cual les ha catapultado a la fama y a ser el reclamo de varios bolos en discotecas. Además, Mediaset ha confiado en ellos para darles un canal, "A pesar de todo", en el que contar su día a día. Sin embargo, las críticas no dejan de sucederse para la pareja, y es que tanto espectadores como algunos de sus compañeros del programa no ven con buenos ojos su reconciliación tras la infidelidad de Fani con Rubén.