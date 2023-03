Por Marien Ponce Soler |

Iñaki López presenta en laSexta 'Más vale tarde' junto a Cristina Pardo, sin embargo, este 2023 en el programa hemos visto a Pardo conducir el programa en solitario ya que el periodista se retiró durante casi un mes por un problema de salud. "Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia", anunciaba el presentador en la tarde del 3 de febrero. Aunque en el momento no esclareció cuál era el problema de salud que le impedía continuar, lo cierto es que sí que lo hizo cuando regresó al programa el día 28 de ese mismo mes.

A su vuelta, ambos presentadores comenzaron la emisión con naturalidad, sin embargo sorprendía la imagen de Iñaki López, quien tenía un ojo visiblemente morado. "Soy muy joven y dado a la vida nocturna, pero esto no tiene que ver nada con todo ello", comenzó bromeando sobre su aspecto. "Hace un mes, acudí debido a molestias en el ojo al Hospital de la Paz, donde me localizaron un desprendimiento de retina, el segundo en mi haber, porque no me gusta dejar las cosas a medias. Tuve un ojo con desprendimiento y por qué no un segundo un año después", terminó explicando a los espectadores.

Iñaki López en 'Más vale tarde'

Aunque parecía que los problemas oculares del presentador estaban, al menos en parte, solucionados tras la intervención, López volvía a preocupar a sus seguidores el 24 de marzo, al poner un tweet sobre su estado: "He recaído. Ahora del otro ojo. No os veré en un tiempo. Gracias por vuestros ánimos. Os echaré de menos". Sus palabras alarmaban sobre su estado de salud y ponían en duda cuánto tiempo estaría el presentador retirado de las cámaras y focos de laSexta.

Todo se quedó en un susto

De forma inesperada, y ni 24 horas después, Iñaki López volvía a escribir en sus redes sociales, pero, esta vez, dando una buena noticia a sus seguidores. "¡Hola a todos! Me comunica el médico que finalmente la operación no será necesaria. Vuelvo a sonreír y el lunes a plató. Gracias a todos por vuestro cariño. Sobre todo a ti, Andrea Ropero", tranquilizó el periodista. Afortunadamente, todo habría quedado en un susto y, finalmente, no se ausentará de 'Más vale tarde'.