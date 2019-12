Violeta contra Kiko y Sofía: "Sois la pareja más carroñera de la televisión"

Esta mañana, 17 de diciembre, parecía que todo iba a transcurrir con total normalidad cuando ha dado comienzo el programa 'Mujeres y hombres y viceversa' en Cuatro, con Nagore Robles como presentadora, sustituyendo a Toñi Moreno, hasta que la exconcursante de 'Gran Hermano' ha comentado que "siempre me hacéis lo mismo cuando estoy yo, porque esto no lo hacéis cuando está Toñi".

Violeta discute con Kiko y Sofía

La conductora del espacio de citas en Cuatro intentaba explicar que Sofía y Violeta estaban discutiendo justo antes de empezar la grabación, cuando Violeta la ha interrumpido para explicar que "yo estaba sentada aquí, callada con mi móvil, cuando ha empezado a gritar cosas".

La valenciana ha explicado que Sofía se estaba metiendo con su físico, añadiendo que "ella no se puede meter con otra cosa, porque no tiene de aquí", señalando su cabeza, y tras esto, ha imitado un halago que había hecha la navarra hacia la presentadora, a lo que Sofía ha respondido que "no trates de imitarme, porque no serás como yo en la vida".

Nagore saca su característico humor

Ante este ataque, ambas se han enzarzado en una pelea que Nagore ha tratado de terminar con un toque de humor, y sacando su móvil del bolsillo ha afirmado que "voy a decirle a Dani Martínez, que empieza después con 'El concurso del año', que nos deje un ratito más, porque podéis seguir así toda la mañana".

Tras la bronca con Sofía, ha sido Kiko quien ha empezado con las pullitas, y dirigiéndose a los pretendientes del programa les ha comentado que "¿Qué, chicos? ¿Tenéis ganas de encontrar el amor? Pero nunca de encontraros con una Violeta". Después de este comentario, Violeta ha querido cerrar la disputa afirmando que "son unos maleducados, que no saludan a las azafatas ni al llegar. Sois la pareja más carroñera de la televisión que he visto en mi vida".