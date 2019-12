Violeta y Fabio, enfrentados en 'MYHYV' por los celos del italiano: "No merezco que me trates así"

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio se conocieron en 'Supervivientes 2019' y allí surgió el amor, pero parece que su relación también pasa por altibajos, como se ha demostrado en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde la pareja ha protagonizado una tensa disputa ocasionada por los celos del italiano. Toñi Moreno ha notado que Violeta estaba baja de ánimos y le ha preguntado qué ocurría. La extronista, llorando, ha explicado el motivo: "Fabio me acaba de decir que si le vuelvo a tocar la mano a Guzmán se va del plató".

Violeta y Fabio discuten en 'Mujeres y hombres y viceversa'

"Te has pasado tres pueblos, tío", continuaba Violeta. Ante estas palabras de la valenciana, Fabio ha explicado que no cree que 'MYHYV' sea su "lugar" y que se iba a marchar del plató: "No me puede sacar ahora que yo me enojé por eso, porque el enojo viene de ayer". El italiano se ha defendido de las acusaciones de celos explicando que se habían peleado la noche anterior "por otros problemas".

Pero Violeta seguía muy dolida y ha estallado: "No merezco que me trates así". Fabio intentaba hablar con su novia, pero ella, todavía llorando, solo acertaba a articular que le parecía "súper fuerte y súper feo" su comportamiento: "Déjame". Al ver que la disputa iba en aumento, Toñi Moreno ha intervenido: "Es Nochebuena, es un día bonito, ¿por qué no os vais los dos fuera y lo habláis?".

Nagore Robles aconseja a la pareja

Cuando la pareja regresó al plató tras solucionar el conflicto, Nagore Robles quiso recordarle a Fabio algo muy importante: "Tú sabes que el amor no tiene nada que ver con la posesión, ¿no?". El italiano ha querido excusarse, pero ha vuelto a mostrar sus celos al contar la historia de nuevo y su enfado al ver que Violeta se acercaba a Guzmán. La valenciana ha vuelto a recalcar que le ha tocado la mano al pretendiente "sin querer".

Fabio continuaba sin creer a su novia y se ha puesto a imitarla cuando rozó la mano de Guzmán: "Hiciste así como para partirte el culo". Violeta, visiblemente decepcionada, le ha hecho una petición: "Amor, para ya que vas a quedar peor". Nagore intervino de nuevo para aconsejar a la pareja: "Creo que tenéis que confiar el uno en el otro. Esos ataques de celos que tenéis ambos no son buenos".