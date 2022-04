La noche del jueves 28 de abril, 'Supervivientes 2022' se enfrentó a su segunda gala, con la primera eliminación de uno de los nominados. Rubén Sánchez Montesinos, Juan Muñoz, Charo Vega y Ainhoa Cantalapiedra habían sido los primeros concursantes nominados y, tras una semana de tensión, conocieron por fin la decisión de la audiencia, que se decantó por la eliminación de Sánchez.

Los cuatro nominados de 'Supervivientes 2022' antes de conocer al concursante eliminado

La primera nominada en librarse de la presión de seguir en la cuerda floja fue Vega quien, a pesar de las veces que había manifestado su deseo de abandonar, recibió con gran alegría la buena noticia. La concursante reconoció estar muy contenta "porque llevo dando por culo desde que he llegado con el 'me quiero ir'". "Una semana dando por culo ya está bien", bromeó Jorge Javier Vázquez, ante lo que la aludida replicó con humor que "me quiero ir cada tres o cuatro horas".

Muñoz fue el siguiente en confirmar su continuación en el reality, noticia que sorprendió especialmente a Marta Peñate. "Me acabo de quedar loca, aunque me alegro por ti", reconocía la canaria, mientras sus compañeros Cantalapiedra y Sánchez no se mostraban nada sorprendidos con la salvación de Muñoz. "Sabíamos que esto pasaría", confesaba el segundo, mientras que la primera felicitó a sus dos compañeros salvados. "Por lo menos sois personas fuertes", apuntó Peñate, ante la posibilidad de que alguno de ellos pudiera acabar solo en el palafito.

"Me hubiera gustado seguir"

El duelo entre los dos últimos nominados se resolvió con la salvación de la ganadora de la segunda edición de 'Operación Triunfo', quien dio las gracias al público antes de señalar que "yo me quiero ir". "Estoy muy contento y agradecido de haber convivido con ellos. Bueno, con algunos he conectado mejor que con otros, que no me han dado la oportunidad de que me conozcan más", declaró por su parte Sánchez. El eliminado admitió que "me hubiera gustado seguir en esta aventura, porque era mi ilusión, mi sueño", aunque señaló que "la audiencia ha decidido que sea el primero en salir y lo acatamos". Una despedida tras la cual el barcelonés descubría su nuevo papel, el de parásito de Playa Paraíso: vivirá en una pequeña plataforma a los pies del privilegiado enclave, sin poder comunicarse con las personas que puedan disfrutar de él.