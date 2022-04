Las primeras noches cuando los concursantes llegan a 'Supervivientes' son, sin duda, las más duras, y es que dejar atrás un cómodo colchón y tener que reemplazarlo por la arena de la playa no es la opción más deseada. Por ello, los sacos de dormir se convierten en codiciados artilugios en los que poder descansar tras un día de duro trabajo en los Cayos Cochinos. No obstante, estos elementos no son los que más abundan en el concurso, ya que dos concursantes de la edición se han peleado por él, en concreto, Ainhoa Cantalapiedra y Marta Peñate.

Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra discuten en medio de la noche en 'Supervivientes 2022'

"Ayer le dejé a Alejandro Nieto y a Mariana Rodríguez mi saco", decía contundente la ganadora de 'Operación Triunfo 2' a Ignacio de Borbón, que parecía distanciarse de sus palabras: "Has dicho que este era tu saco". Por su parte, Peñate quiso dirigirse a la cantante, que expresó su rechazo a querer hablar con la malagueña: "Te estoy preguntando una cosa sin meterme en tu conversación", decía visiblemente enfadada. "Esto es de todos", le indicaba mientras agarraba el saco, del que Cantalapiedra no se quería desprender.

"Se dijo que fue el primer día", intervenía Desi Rodríguez en la conversación, aclarando que ya no le pertenecía. Tras sentirse apoyada, Peñate se cabreó aún más: "Eres la justicia en persona como te da la gana, ¿no? Eres muy sibilina, y yo de tonta no tengo un pelo". Sin embargo, la canaria parecía no querer poner fin al tema: "Me ha visto cara de tonta y te vas a quedar con las ganas. No soy tan tonta, [...] así que no te rías en mi cara", cantaba, imitando a la intérprete. "Te estabas haciendo la buena y se te ha visto venir. El carácter que decía la gente, aquí está. Saca la patita", decía sin cesar y provocando más a la solista.

El origen del enfado de Cantalapiedra

Tras el desahogo de la concursante de 'La isla de las tentaciones 2', la vasca quiso sacar a la luz todas las rencillas que tenía con ella: "Pedazo de empujón que me has pegado antes, que me has dado un codazo". Por su parte, la ex gran hermana se tomó muy a pecho estas palabras: "¿Cómo estás diciendo? No te lo pienso permitir. En mi puta vida le he dado un empujón a esta señora, te lo juro", le decía a Mariana, que intentó mediar entre ambas.

Por su parte, Cantalapiedra quiso dejar claro sus sentimientos hacia la la antigua concursante de 'La casa fuerte 2': "Eres una profesional para hacer daño", a lo que respondió mucho más calmada. "Voy a frenar, no soy tan mala como tú, que te acabas de inventar todo esto. Yo no quiero hacer daño a nadie, así que lo siento, pero el saco no es tuyo", concluyó.