La noche del jueves 28 de abril, Telecinco emitió la segunda gala de 'Supervivientes2022', en la que Rubén Sánchez Montesinos se convirtió en el primer eliminado del reality y se trasladó a su nuevo hogar, a los pies de la lujosa Playa Paraíso. Tras la prueba de líder, el resto de concursantes se enfrentó a la segunda ronda de nominaciones, que concluyeron poniendo en manos del público a Charo Vega y Ainhoa Cantalapiedra, de Playa Royal; y Juan Muñoz y Kiko Matamoros, de Playa Fatal.

Los concursantes de 'Supervivientes 2022' en la segunda gala

Antes de la eliminación de Sánchez, los concursantes se enfrentaron a un reto nada más arrancar la gala, con el fin de que el ganador pudiera elegir en qué playa pasarían la siguiente semana. Una carrera cargando dos cofres, superando obstáculos y montando un gran puzzle final que otorgó la victoria al equipo liderado hasta entonces por Marta Peñate. Una gran alegría para el grupo, que había pasado ya su primera semana en Playa Fatal, por lo que conseguía trasladarse a la privilegiada Playa Royal.

Ya tras la despedida de Sánchez, el resto de supervivientes se estrenaron en la popular prueba de la apnea, por equipos. Mientras que Yulen Pereira triunfó entre los nuevos habitantes de Playa Fatal, Ignacio de Borbón fue el vencedor entre los Royales, por lo que ambos, además de obtener el collar de líder, obtuvieron el privilegio de la inmunidad de cara a las nominaciones. Los concursantes estrenaron entonces la Palapa, donde iniciaron la ronda de nominaciones en la que tanto Vega como Muñoz repitieron, ambos como nominados de grupo, básicamente bajo el mismo argumento: lo poco que aportarían a sus respectivos compañeros como supervivientes.

"Quiero estar en la palestra y medirme"

En el caso de Cantalapiedra y Matamoros, ambos concursantes subieron a la palestra por designación directa de sus respectivos líderes: la primera fue nominada directamente por Borbón, con quien había tenido algún que otro rifirrafe, mientras que el segundo quedó en manos de los espectadores por decisión de Pereira. "No me cae mal, tengo ya buena relación con ella y hemos hablado, pero si es por afinidad con todos los demás, es a la que tengo que nominar", explicó el líder de Playa Royal. Por su parte, a la hora de nominar, Pereira señaló que "es difícil", antes de decantarse por nominar a Matamoros: "pienso que lo está pasando mal, que realmente está sufriendo y creo que no le apetece estar aquí". "¿Sabes una cosa? Ya no me quiero ir. Quiero estar en la palestra y medirme. Si el público me quiere aquí, estupendo", señaló el aludido, conforme con la decisión del esgrimista.