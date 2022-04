Cuando aún no se ha cumplido ni una semana del estreno de 'Supervivientes 2022' ya empiezan a surgir los primeros enfrentamientos. Para sorpresa de todos, una de las discusiones tenía lugar entre dos amigas: Charo Vega y Ainhoa Cantalapiedra. ¿Y cuál ha sido el motivo? Las primeras nominaciones entre los concursantes.

Charo Vega y Ainhoa Cantalapiedra, en 'Supervivientes 2022'

Cantalapiedra y Vega nominaban a la vez. La cantante decidió nominar a Ignacio de Borbón porque si "hay que estar una semana solo", "creo que es un buen candidato". Acto seguido llegaba el turno de la sevillana, quien nominaba a su compañera. "Ella es muy fuerte, muy potente y si tengo que estar en otro sitio, que sea con ella", argumentaba. Pese a las palabras bonitas, la cara de Cantalapiedra era un poema.

Ambas se reunían con el resto de compañeros y comenzaban los reproches. "Me acabas de hacer la putada", le decía la ganadora de 'OT 2'. Aunque Charo Vega le pedía disculpas, no parecían servirle: "Pero joder, vaya tela marinera. Entiendes que me moleste, ¿no?", continuaba. "¿Y por qué me pides que no te nomines y ahora me nominas a mí? Es que no le entiendo", le reprochaba. La sevillana le echaba la culpa a ella: "Es que tú me has dicho: 'Si se nomina a alguien, va al palafito'".

Marta Peñate interrumpía la conversación y aseguraba que, igualmente, ella iba a nominar a Cantalapiedra. "De ti me lo esperaba, pero de ella no. Me he llevado un chasquito", atacaba. "Lo siento, mi amor. ¡Yo me he hecho un lío con el palafito!", le quitaba importancia Charo Vega. "Ya, pero los errores también los pagan otras personas", contratacaba la artista.

En ese momento, la sevillana subía el tono: "Hija, bueno. Pero escúchame, es que tú también eres muy especial hasta para hablar de la hora que es. Te estoy diciendo que me ha salido así porque me he hecho un lío porque tú me has confundido con lo del palafito", atacaba.

Segundo asalto

Tras el último ataque de Charo Vega, Cantalapiedra expresaba su sorpresa: "Ah, ¿yo te he confundido además?". "Sí, tú me has dicho... ¿Quieres que lo cuente? Me has dicho: 'Voy a nominar a Nacho porque si se va al palafito es un tío muy fuerte, muy tal, que puede estar ahí...", reveló. El enfado de la vasca iba en aumento: "Gracias por contar en público a quién voy a nominar. Es que me parece de verdad una falta de respeto". Vega expresaba su hartazgo ante la actitud de su compañera.

"Ay chica, es que tú eres muy respetuosa. Es lo que tú me has aconsejado que hiciera. Entonces yo he dicho: 'Bueno, para estar con él, prefiero estar contigo'", trataba de explicarle. "Entonces te lo agradezco por verme tan fuerte, es la parte que tengo que entender, ¿no?", continuaba Cantalapiedra. La sevillana zanjaba la discusión de manera contundente: "Bueno, si quieres me entiendes y si no a mí me da lo mismo, porque lo hecho, hecho está". Finalmente, las dos concursantes resultaron nominadas: Vega por los votos de sus compañeros y Cantalapiedra tras la nominación directa del líder.