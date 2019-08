Tatiana ('GH 11)' denuncia una agresión de su exmarido: "Ha entrado por el balcón y me ha pegado una paliza"

La exconcursante de 'Gran Hermano' Tatiana Malyshkina ha reaparecido, pero no por una buena razón. La rusa acaba de desvelar el duro encontronazo que ha sufrido con su exmarido, poco después de haberse separado de él. A través de varias stories subidas en su cuenta de Instagram, la exparticipante de 'GH 11' ha relatado este martes 27 de agosto lo sucedido.

Tatiana Malyshkina relata lo sucedido en Instagram

"Esta mañana ha entrado por mi balcón mi exmarido y me ha pegado una paliza", ha comenzado diciendo Tatiana. Estas graves acusaciones han levantado bastante revuelo entre sus seguidores, que no han dudado en mandarle inmediatamente palabras de apoyo y cariño. "No me mandéis tantos mensajes para que lo denuncie porque ya lo he denunciado y bueno, yo estoy bien", aclaraba la exconcursante para tranquilizar a sus fans. Además, posteriormente subía una imagen en los juzgados de Roquetas del Mar.

Visiblemente afectada por lo ocurrido, Tatiana ha asegurado que se le "ha acabado la vida". La rusa detallaba, además, las lesiones que le ha producido su expareja: "Me ha levantado un poquito el labio, aunque no se ve nada". La ex de 'Gran Hermano' ha tenido que contar todo esto a través del móvil de una amiga, ya que afirma que su exmarido le ha roto el móvil durante la trifulca.

En trámites de divorcio

Hace pocos días, Tatiana Malyshkina también utilizaba las redes sociales para anunciar la ruptura con su ya exmarido. "Me voy a divorciar. Seis años tirados a la basura", decía un tanto indignada la rusa. "Menos mal que no tengo hijos ni nadie que me una", añadía la exparticipante del reality, dando a entender que el proceso de separación no está siendo nada fácil.