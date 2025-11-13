Por Fernando S. Palenzuela |

El pasado 6 de noviembre, 'Gran Hermano' inauguraba su nueva casa en Tres Cantos llenándola de concursantes y con una feria en las instalaciones de Mediaset. El estreno de esta vigésima edición marcó un 15,8% y 889.000 espectadores, dato que, aunque supone su peor gala inicial y la única por debajo del millón, lideró y resulta bastante notable para la situación que vive la cadena.

Sin embargo, todo empezó a caer a partir del domingo. 'Gran Hermano: El debate', con Ion Aramendi al frente, tan solo interesó a un 9,4%, un dato bastante preocupante para un reality de estas características. Las cosas no le han ido mejor en la tira diaria de las tardes, donde Mediaset ha apostado por una reformulación para competir contra 'Pasapalabra' y 'Aquí la Tierra' en la complicada franja de las 20h.

Jorge Javier Vázquez el frente de 'GH: La vida en directo'

El primer programa de 'GH: La vida en directo' atrajo tan solo a un 5,8% y 607.000 espectadores, pero lejos de mejorar, ha ido cayendo hasta el 4,9% y 512.000 del miércoles. Telecinco ha reaccionado a esta debacle en audiencias, pues también está afectado a 'Informativos Telecinco 21:00' con unas medias en torno al 6-7%. Por ello, han optado por suprimir la tira diaria de la tarde este viernes.

Nagore Robles iba a ser la presentadora de 'GH: La vida en directo' los viernes

Cambio de presentadores

Tal y como se puede ver en la programación del viernes de Telecinco,, con ' El tiempo justo ' de 15:45h a 18:30h para darle paso a ' El diario de Jorge ' hasta las 20h y finalizar con ' Agárrate al sillón '. Queda por saber si esta opción será la finalmente escogida por la cadena u optarán por otro movimiento.

En la tarde del miércoles, Jorge Javier Vázquez informaba durante la emisión de 'GH: La vida en directo' que él no presentaría la tira diaria al día siguiente, por lo que se encargaría Nagore Robles. Recordemos que la exconcursante de 'Gran Hermano' forma parte de la terna de presentadores del reality, pues estuvo al frente de lo que ocurría en la feria de Mediaset durante la gala inaugural e iba a ser la presentadora de la tira diaria los viernes.